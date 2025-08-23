עוד על BONK

BONK מידע על מחיר

BONK מסמך לבן

BONK אתר רשמי

BONK טוקניומיקה

BONK תחזית מחיר

BONK היסטוריה

BONK מדריך קנייה

BONKממיר מטבעות לפיאט

BONK ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bonk סֵמֶל

Bonk מְחִיר(BONK)

1 BONK ל USDמחיר חי:

$0.00002114
$0.00002114$0.00002114
-4.68%1D
USD
Bonk (BONK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:26:49 (UTC+8)

Bonk (BONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002081
$ 0.00002081$ 0.00002081
24 שעות נמוך
$ 0.00002334
$ 0.00002334$ 0.00002334
גבוה 24 שעות

$ 0.00002081
$ 0.00002081$ 0.00002081

$ 0.00002334
$ 0.00002334$ 0.00002334

$ 0.000059156192429551
$ 0.000059156192429551$ 0.000059156192429551

$ 0.000000091971686428
$ 0.000000091971686428$ 0.000000091971686428

-0.52%

-4.68%

-6.05%

-6.05%

Bonk (BONK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00002112. במהלך 24 השעות האחרונות, BONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002081 לבין שיא של $ 0.00002334, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000059156192429551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000091971686428.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONK השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonk (BONK) מידע שוק

No.54

$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B

$ 20.37M
$ 20.37M$ 20.37M

$ 1.88B
$ 1.88B$ 1.88B

80.81T
80.81T 80.81T

88,872,433,754,423.19
88,872,433,754,423.19 88,872,433,754,423.19

87,995,351,359,178.92
87,995,351,359,178.92 87,995,351,359,178.92

90.92%

0.04%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Bonk הוא $ 1.71B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.37M. ההיצע במחזור של BONK הוא 80.81T, עם היצע כולל של 87995351359178.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88B.

Bonk (BONK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bonkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000010379-4.68%
30 ימים$ -0.00001373-39.40%
60 ימים$ +0.00000798+60.73%
90 ימים$ +0.0000002+0.95%
Bonk שינוי מחיר היום

היום,BONK רשם שינוי של $ -0.0000010379 (-4.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bonk שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001373 (-39.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bonk שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BONK ראה שינוי של $ +0.00000798 (+60.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bonk שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000002 (+0.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bonk (BONK)?

בדוק את Bonk עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBonk (BONK)

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Bonk זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bonkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBONK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bonkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBonk לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bonkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bonk (BONK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bonk (BONK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bonk.

בדוק את Bonk תחזית המחיר עכשיו‏!

Bonk (BONK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bonk (BONK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bonk (BONK)

מחפש איך לקנותBonk? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bonkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BONK למטבעות מקומיים

1 Bonk(BONK) ל VND
0.5557728
1 Bonk(BONK) ל AUD
A$0.0000323136
1 Bonk(BONK) ל GBP
0.0000156288
1 Bonk(BONK) ל EUR
0.000017952
1 Bonk(BONK) ל USD
$0.00002112
1 Bonk(BONK) ל MYR
RM0.000088704
1 Bonk(BONK) ל TRY
0.0008657088
1 Bonk(BONK) ל JPY
¥0.00310464
1 Bonk(BONK) ל ARS
ARS$0.0283489536
1 Bonk(BONK) ל RUB
0.0017077632
1 Bonk(BONK) ל INR
0.0018484224
1 Bonk(BONK) ל IDR
Rp0.3406451136
1 Bonk(BONK) ל KRW
0.0293331456
1 Bonk(BONK) ל PHP
0.0011966592
1 Bonk(BONK) ל EGP
￡E.0.0010245312
1 Bonk(BONK) ל BRL
R$0.0001142592
1 Bonk(BONK) ל CAD
C$0.0000291456
1 Bonk(BONK) ל BDT
0.0025694592
1 Bonk(BONK) ל NGN
0.032293536
1 Bonk(BONK) ל COP
$0.08448
1 Bonk(BONK) ל ZAR
R.0.0003708672
1 Bonk(BONK) ל UAH
0.000875424
1 Bonk(BONK) ל VES
Bs0.0029568
1 Bonk(BONK) ל CLP
$0.0202752
1 Bonk(BONK) ל PKR
Rs0.0059879424
1 Bonk(BONK) ל KZT
0.0113000448
1 Bonk(BONK) ל THB
฿0.0006844992
1 Bonk(BONK) ל TWD
NT$0.0006435264
1 Bonk(BONK) ל AED
د.إ0.0000775104
1 Bonk(BONK) ל CHF
Fr0.000016896
1 Bonk(BONK) ל HKD
HK$0.0001649472
1 Bonk(BONK) ל AMD
֏0.0080855808
1 Bonk(BONK) ל MAD
.د.م0.00019008
1 Bonk(BONK) ל MXN
$0.0003921984
1 Bonk(BONK) ל SAR
ريال0.0000792
1 Bonk(BONK) ל PLN
0.0000768768
1 Bonk(BONK) ל RON
лв0.0000910272
1 Bonk(BONK) ל SEK
kr0.0002008512
1 Bonk(BONK) ל BGN
лв0.0000352704
1 Bonk(BONK) ל HUF
Ft0.0071689728
1 Bonk(BONK) ל CZK
0.0004428864
1 Bonk(BONK) ל KWD
د.ك0.0000064416
1 Bonk(BONK) ל ILS
0.0000709632
1 Bonk(BONK) ל AOA
Kz0.0192523584
1 Bonk(BONK) ל BHD
.د.ب0.00000796224
1 Bonk(BONK) ל BMD
$0.00002112
1 Bonk(BONK) ל DKK
kr0.0001345344
1 Bonk(BONK) ל HNL
L0.0005529216
1 Bonk(BONK) ל MUR
0.0009639168
1 Bonk(BONK) ל NAD
$0.0003702336
1 Bonk(BONK) ל NOK
kr0.0002126784
1 Bonk(BONK) ל NZD
$0.000035904
1 Bonk(BONK) ל PAB
B/.0.00002112
1 Bonk(BONK) ל PGK
K0.0000891264
1 Bonk(BONK) ל QAR
ر.ق0.0000766656
1 Bonk(BONK) ל RSD
дин.0.0021143232

Bonk מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bonk, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBonk הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bonk

כמה שווה Bonk (BONK) היום?
החי BONKהמחיר ב USD הוא 0.00002112 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONK ל USD?
המחיר הנוכחי של BONK ל USD הוא $ 0.00002112. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bonk?
שווי השוק של BONK הוא $ 1.71B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONK?
ההיצע במחזור של BONK הוא 80.81T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONK?
‏‏BONK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000059156192429551 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONK?
BONK ‏‏רשם מחירATL של 0.000000091971686428 USD.
מהו נפח המסחר של BONK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONK הוא $ 20.37M USD.
האם BONK יעלה השנה?
BONK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:26:49 (UTC+8)

Bonk (BONK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BONK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BONK
BONK
USD
USD

1 BONK = 0.00002112 USD

מסחרBONK

USDTBONK
$0.00002114
$0.00002114$0.00002114
-4.68%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד