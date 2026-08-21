Backpack מחיר היום

מחיר Backpack (BP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.4038, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BP ל ILS הוא ₪ 0.4038 לכל BP.

Backpack כרגע מדורג במקום #250 לפי שווי שוק של ₪ 100.95M, עם היצע במחזור של 250.00M BP. ב‑24 השעות האחרונות, BP סחר בין ₪ 0.3897 (נמוך) ל ₪ 0.4204 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.471402795181344896, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.353353392673201349.

ביצועים לטווח קצר, BP נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו +6.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 95.63K.

Backpack (BP) מידע שוק

דירוג No.250 שווי שוק ₪ 100.95M₪ 100.95M ₪ 100.95M נפח (24 שעות) ₪ 95.63K₪ 95.63K ₪ 95.63K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 403.80M₪ 403.80M ₪ 403.80M אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 שיעור מחזור 24.99% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Backpack הוא ₪ 100.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 95.63K. ההיצע במחזור של BP הוא 250.00M, עם היצע כולל של 999999846.98151595. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 403.80M.