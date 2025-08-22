Ribbita by Virtuals (TIBBIR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16531. במהלך 24 השעות האחרונות, TIBBIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15692 לבין שיא של $ 0.193, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIBBIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2554490492623147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000642086703739138.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIBBIR השתנה ב +4.42% במהלך השעה האחרונה, -11.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Ribbita by Virtuals הוא $ 165.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.83K. ההיצע במחזור של TIBBIR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.31M.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ribbita by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0204524
-11.01%
30 ימים
$ +0.08347
+101.99%
60 ימים
$ +0.07603
+85.15%
90 ימים
$ +0.0757
+84.47%
Ribbita by Virtuals שינוי מחיר היום
היום,TIBBIR רשם שינוי של $ -0.0204524 (-11.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ribbita by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.08347 (+101.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ribbita by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TIBBIR ראה שינוי של $ +0.07603 (+85.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ribbita by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0757 (+84.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?
TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.
Ribbita by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ribbita by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTIBBIR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ribbita by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRibbita by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Ribbita by Virtualsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Ribbita by Virtuals (TIBBIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ribbita by Virtuals (TIBBIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ribbita by Virtuals.
הבנת הטוקנומיקה של Ribbita by Virtuals (TIBBIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIBBIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Ribbita by Virtuals (TIBBIR)
מחפש איך לקנותRibbita by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ribbita by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
