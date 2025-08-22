עוד על TIBBIR

Ribbita by Virtuals סֵמֶל

Ribbita by Virtuals מְחִיר(TIBBIR)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:45:38 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) מידע על מחיר (USD)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16531. במהלך 24 השעות האחרונות, TIBBIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15692 לבין שיא של $ 0.193, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIBBIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2554490492623147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000642086703739138.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIBBIR השתנה ב +4.42% במהלך השעה האחרונה, -11.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ribbita by Virtuals הוא $ 165.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.83K. ההיצע במחזור של TIBBIR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.31M.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ribbita by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0204524-11.01%
30 ימים$ +0.08347+101.99%
60 ימים$ +0.07603+85.15%
90 ימים$ +0.0757+84.47%
Ribbita by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,TIBBIR רשם שינוי של $ -0.0204524 (-11.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ribbita by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.08347 (+101.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ribbita by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TIBBIR ראה שינוי של $ +0.07603 (+85.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ribbita by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0757 (+84.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?

בדוק את Ribbita by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRibbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ribbita by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTIBBIR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ribbita by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRibbita by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ribbita by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ribbita by Virtuals (TIBBIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ribbita by Virtuals (TIBBIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ribbita by Virtuals.

בדוק את Ribbita by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ribbita by Virtuals (TIBBIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIBBIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

מחפש איך לקנותRibbita by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ribbita by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TIBBIR למטבעות מקומיים

Ribbita by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ribbita by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRibbita by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ribbita by Virtuals

כמה שווה Ribbita by Virtuals (TIBBIR) היום?
החי TIBBIRהמחיר ב USD הוא 0.16531 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIBBIR ל USD?
המחיר הנוכחי של TIBBIR ל USD הוא $ 0.16531. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ribbita by Virtuals?
שווי השוק של TIBBIR הוא $ 165.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIBBIR?
ההיצע במחזור של TIBBIR הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIBBIR?
‏‏TIBBIR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2554490492623147 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIBBIR?
TIBBIR ‏‏רשם מחירATL של 0.000642086703739138 USD.
מהו נפח המסחר של TIBBIR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIBBIR הוא $ 111.83K USD.
האם TIBBIR יעלה השנה?
TIBBIR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIBBIR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:45:38 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

