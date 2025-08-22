עוד על MELANIA

MELANIA מידע על מחיר

MELANIA אתר רשמי

MELANIA טוקניומיקה

MELANIA תחזית מחיר

MELANIA היסטוריה

MELANIA מדריך קנייה

MELANIAממיר מטבעות לפיאט

MELANIA ספוט

MELANIA חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Melania Meme סֵמֶל

Melania Meme מְחִיר(MELANIA)

1 MELANIA ל USDמחיר חי:

$0.1901
$0.1901$0.1901
-5.75%1D
USD
Melania Meme (MELANIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:08:13 (UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1877
$ 0.1877$ 0.1877
24 שעות נמוך
$ 0.2104
$ 0.2104$ 0.2104
גבוה 24 שעות

$ 0.1877
$ 0.1877$ 0.1877

$ 0.2104
$ 0.2104$ 0.2104

$ 13.732949556597482
$ 13.732949556597482$ 13.732949556597482

$ 0.1664164719097275
$ 0.1664164719097275$ 0.1664164719097275

0.00%

-5.75%

-8.87%

-8.87%

Melania Meme (MELANIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1901. במהלך 24 השעות האחרונות, MELANIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1877 לבין שיא של $ 0.2104, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELANIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.732949556597482, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1664164719097275.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELANIA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Melania Meme (MELANIA) מידע שוק

No.260

$ 164.44M
$ 164.44M$ 164.44M

$ 180.42K
$ 180.42K$ 180.42K

$ 190.10M
$ 190.10M$ 190.10M

865.00M
865.00M 865.00M

999,997,632.878191
999,997,632.878191 999,997,632.878191

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Melania Meme הוא $ 164.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 180.42K. ההיצע במחזור של MELANIA הוא 865.00M, עם היצע כולל של 999997632.878191. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.10M.

Melania Meme (MELANIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Melania Memeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011598-5.75%
30 ימים$ -0.0501-20.86%
60 ימים$ -0.0173-8.35%
90 ימים$ -0.173-47.65%
Melania Meme שינוי מחיר היום

היום,MELANIA רשם שינוי של $ -0.011598 (-5.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Melania Meme שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0501 (-20.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Melania Meme שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MELANIA ראה שינוי של $ -0.0173 (-8.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Melania Meme שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.173 (-47.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Melania Meme (MELANIA)?

בדוק את Melania Meme עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMelania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Meme זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Melania Memeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMELANIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Melania Memeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMelania Meme לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Melania Memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Melania Meme (MELANIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Melania Meme (MELANIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Melania Meme.

בדוק את Melania Meme תחזית המחיר עכשיו‏!

Melania Meme (MELANIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Melania Meme (MELANIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MELANIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Melania Meme (MELANIA)

מחפש איך לקנותMelania Meme? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Melania Memeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MELANIA למטבעות מקומיים

1 Melania Meme(MELANIA) ל VND
5,002.4815
1 Melania Meme(MELANIA) ל AUD
A$0.292754
1 Melania Meme(MELANIA) ל GBP
0.140674
1 Melania Meme(MELANIA) ל EUR
0.161585
1 Melania Meme(MELANIA) ל USD
$0.1901
1 Melania Meme(MELANIA) ל MYR
RM0.79842
1 Melania Meme(MELANIA) ל TRY
7.792199
1 Melania Meme(MELANIA) ל JPY
¥27.9447
1 Melania Meme(MELANIA) ל ARS
ARS$251.1221
1 Melania Meme(MELANIA) ל RUB
15.320159
1 Melania Meme(MELANIA) ל INR
16.645156
1 Melania Meme(MELANIA) ל IDR
Rp3,116.392944
1 Melania Meme(MELANIA) ל KRW
264.026088
1 Melania Meme(MELANIA) ל PHP
10.784373
1 Melania Meme(MELANIA) ל EGP
￡E.9.21985
1 Melania Meme(MELANIA) ל BRL
R$1.034144
1 Melania Meme(MELANIA) ל CAD
C$0.262338
1 Melania Meme(MELANIA) ל BDT
22.914654
1 Melania Meme(MELANIA) ל NGN
290.227571
1 Melania Meme(MELANIA) ל COP
$760.4
1 Melania Meme(MELANIA) ל ZAR
R.3.334354
1 Melania Meme(MELANIA) ל UAH
7.786496
1 Melania Meme(MELANIA) ל VES
Bs26.614
1 Melania Meme(MELANIA) ל CLP
$182.3059
1 Melania Meme(MELANIA) ל PKR
Rs53.458021
1 Melania Meme(MELANIA) ל KZT
101.277676
1 Melania Meme(MELANIA) ל THB
฿6.166844
1 Melania Meme(MELANIA) ל TWD
NT$5.788545
1 Melania Meme(MELANIA) ל AED
د.إ0.697667
1 Melania Meme(MELANIA) ל CHF
Fr0.15208
1 Melania Meme(MELANIA) ל HKD
HK$1.484681
1 Melania Meme(MELANIA) ל AMD
֏71.979464
1 Melania Meme(MELANIA) ל MAD
.د.م1.705197
1 Melania Meme(MELANIA) ל MXN
$3.543464
1 Melania Meme(MELANIA) ל SAR
ريال0.712875
1 Melania Meme(MELANIA) ל PLN
0.691964
1 Melania Meme(MELANIA) ל RON
лв0.821232
1 Melania Meme(MELANIA) ל SEK
kr1.811653
1 Melania Meme(MELANIA) ל BGN
лв0.317467
1 Melania Meme(MELANIA) ל HUF
Ft64.61499
1 Melania Meme(MELANIA) ל CZK
3.988298
1 Melania Meme(MELANIA) ל KWD
د.ك0.0579805
1 Melania Meme(MELANIA) ל ILS
0.642538
1 Melania Meme(MELANIA) ל AOA
Kz173.289457
1 Melania Meme(MELANIA) ל BHD
.د.ب0.0716677
1 Melania Meme(MELANIA) ל BMD
$0.1901
1 Melania Meme(MELANIA) ל DKK
kr1.212838
1 Melania Meme(MELANIA) ל HNL
L4.929293
1 Melania Meme(MELANIA) ל MUR
8.676164
1 Melania Meme(MELANIA) ל NAD
$3.322948
1 Melania Meme(MELANIA) ל NOK
kr1.921911
1 Melania Meme(MELANIA) ל NZD
$0.32317
1 Melania Meme(MELANIA) ל PAB
B/.0.1901
1 Melania Meme(MELANIA) ל PGK
K0.794618
1 Melania Meme(MELANIA) ל QAR
ر.ق0.686261
1 Melania Meme(MELANIA) ל RSD
дин.19.049921

Melania Meme מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Melania Meme, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMelania Meme הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Melania Meme

כמה שווה Melania Meme (MELANIA) היום?
החי MELANIAהמחיר ב USD הוא 0.1901 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MELANIA ל USD?
המחיר הנוכחי של MELANIA ל USD הוא $ 0.1901. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Melania Meme?
שווי השוק של MELANIA הוא $ 164.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MELANIA?
ההיצע במחזור של MELANIA הוא 865.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MELANIA?
‏‏MELANIA השיג מחיר שיא (ATH) של 13.732949556597482 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MELANIA?
MELANIA ‏‏רשם מחירATL של 0.1664164719097275 USD.
מהו נפח המסחר של MELANIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MELANIA הוא $ 180.42K USD.
האם MELANIA יעלה השנה?
MELANIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MELANIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:08:13 (UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד