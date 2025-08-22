Melania Meme (MELANIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1901. במהלך 24 השעות האחרונות, MELANIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1877 לבין שיא של $ 0.2104, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELANIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.732949556597482, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1664164719097275.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELANIA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Melania Meme (MELANIA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Melania Meme הוא $ 164.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 180.42K. ההיצע במחזור של MELANIA הוא 865.00M, עם היצע כולל של 999997632.878191. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.10M.
Melania Meme (MELANIA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Melania Memeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.011598
-5.75%
30 ימים
$ -0.0501
-20.86%
60 ימים
$ -0.0173
-8.35%
90 ימים
$ -0.173
-47.65%
Melania Meme שינוי מחיר היום
היום,MELANIA רשם שינוי של $ -0.011598 (-5.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Melania Meme שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0501 (-20.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Melania Meme שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MELANIA ראה שינוי של $ -0.0173 (-8.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Melania Meme שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.173 (-47.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Melania Meme (MELANIA)?
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Melania Meme זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Melania Memeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMELANIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Melania Memeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMelania Meme לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Melania Memeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Melania Meme (MELANIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Melania Meme (MELANIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Melania Meme.
הבנת הטוקנומיקה של Melania Meme (MELANIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MELANIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Melania Meme (MELANIA)
מחפש איך לקנותMelania Meme? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Melania Memeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.