USELESS COIN (USELESS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.24012. במהלך 24 השעות האחרונות, USELESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.225121 לבין שיא של $ 0.292432, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USELESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.41536575035878903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06682009818882667.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USELESS השתנה ב +5.48% במהלך השעה האחרונה, -11.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
USELESS COIN (USELESS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של USELESS COIN הוא $ 239.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.41M. ההיצע במחזור של USELESS הוא 999.09M, עם היצע כולל של 999091288.962292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.12M.
USELESS COIN (USELESS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של USELESS COINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.03028541
-11.20%
30 ימים
$ -0.15688
-39.52%
60 ימים
$ +0.103616
+75.90%
90 ימים
$ +0.221458
+1,186.67%
USELESS COIN שינוי מחיר היום
היום,USELESS רשם שינוי של $ -0.03028541 (-11.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
USELESS COIN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.15688 (-39.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
USELESS COIN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,USELESS ראה שינוי של $ +0.103616 (+75.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
USELESS COIN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.221458 (+1,186.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
$USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture.
USELESS COINתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה USELESS COIN (USELESS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USELESS COIN (USELESS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USELESS COIN.
הבנת הטוקנומיקה של USELESS COIN (USELESS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USELESS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
