USELESS COIN סֵמֶל

USELESS COIN מְחִיר(USELESS)

1 USELESS ל USDמחיר חי:

$0.24012
$0.24012$0.24012
-11.20%1D
USD
USELESS COIN (USELESS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:34 (UTC+8)

USELESS COIN (USELESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.225121
$ 0.225121$ 0.225121
24 שעות נמוך
$ 0.292432
$ 0.292432$ 0.292432
גבוה 24 שעות

$ 0.225121
$ 0.225121$ 0.225121

$ 0.292432
$ 0.292432$ 0.292432

$ 0.41536575035878903
$ 0.41536575035878903$ 0.41536575035878903

$ 0.06682009818882667
$ 0.06682009818882667$ 0.06682009818882667

+5.48%

-11.20%

-18.74%

-18.74%

USELESS COIN (USELESS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.24012. במהלך 24 השעות האחרונות, USELESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.225121 לבין שיא של $ 0.292432, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USELESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.41536575035878903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06682009818882667.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USELESS השתנה ב +5.48% במהלך השעה האחרונה, -11.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USELESS COIN (USELESS) מידע שוק

No.175

$ 239.90M
$ 239.90M$ 239.90M

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 240.12M
$ 240.12M$ 240.12M

999.09M
999.09M 999.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,091,288.962292
999,091,288.962292 999,091,288.962292

99.90%

SOL

שווי השוק הנוכחי של USELESS COIN הוא $ 239.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.41M. ההיצע במחזור של USELESS הוא 999.09M, עם היצע כולל של 999091288.962292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.12M.

USELESS COIN (USELESS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של USELESS COINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03028541-11.20%
30 ימים$ -0.15688-39.52%
60 ימים$ +0.103616+75.90%
90 ימים$ +0.221458+1,186.67%
USELESS COIN שינוי מחיר היום

היום,USELESS רשם שינוי של $ -0.03028541 (-11.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

USELESS COIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.15688 (-39.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

USELESS COIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USELESS ראה שינוי של $ +0.103616 (+75.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

USELESS COIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.221458 (+1,186.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של USELESS COIN (USELESS)?

בדוק את USELESS COIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUSELESS COIN (USELESS)

$USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture.

USELESS COIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול USELESS COINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSELESS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים USELESS COINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUSELESS COIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

USELESS COINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USELESS COIN (USELESS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USELESS COIN (USELESS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USELESS COIN.

בדוק את USELESS COIN תחזית המחיר עכשיו‏!

USELESS COIN (USELESS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USELESS COIN (USELESS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USELESS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות USELESS COIN (USELESS)

מחפש איך לקנותUSELESS COIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש USELESS COINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

USELESS למטבעות מקומיים

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על USELESS COIN

כמה שווה USELESS COIN (USELESS) היום?
החי USELESSהמחיר ב USD הוא 0.24012 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USELESS ל USD?
המחיר הנוכחי של USELESS ל USD הוא $ 0.24012. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USELESS COIN?
שווי השוק של USELESS הוא $ 239.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USELESS?
ההיצע במחזור של USELESS הוא 999.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USELESS?
‏‏USELESS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.41536575035878903 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USELESS?
USELESS ‏‏רשם מחירATL של 0.06682009818882667 USD.
מהו נפח המסחר של USELESS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USELESS הוא $ 1.41M USD.
האם USELESS יעלה השנה?
USELESS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USELESS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:34 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

