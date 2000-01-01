ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น โทเค็น Fan ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็น Fan เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3459
-1.17%
+0.41%
+2.07%
$ 36.02M
$ 169.88K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.081
+0.09%
+0.00%
-0.28%
$ 19.73M
$ 6.12K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.501
+0.15%
-0.64%
+0.12%
$ 12.72M
$ 37.83K
4
OG
OG
OG
$ 2.521
+0.12%
-0.24%
-3.07%
$ 11.91M
$ 20.77K
5
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.004275
-0.37%
-0.99%
+15.93%
$ 8.85M
$ 20.26M
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4804
-0.19%
-0.91%
-7.88%
$ 7.75M
$ 109.37K
7
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.918612
+0.16%
+0.01%
-6.21%
$ 7.61M
$ 1.98M
8
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4705
+0.17%
-0.59%
-3.19%
$ 7.58M
$ 131.89K
9
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8488
-0.04%
-0.91%
-2.07%
$ 7.34M
$ 64.83K
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3185
0.00%
+0.13%
-3.21%
$ 6.81M
$ 210.29K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2627
-0.30%
-0.61%
-3.00%
$ 6.63M
$ 289.05K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4287
+0.28%
-1.31%
-5.28%
$ 5.57M
$ 123.39K
13
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3539
+0.23%
-0.59%
-4.67%
$ 4.78M
$ 151.43K
14
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3034
+0.36%
-0.59%
-3.78%
$ 4.73M
$ 189.83K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3454
+0.03%
-0.43%
-4.10%
$ 4.56M
$ 155.85K
16
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1635
-0.25%
-0.79%
-2.23%
$ 3.65M
$ 359.46K
17
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2649
0.00%
-0.56%
-2.32%
$ 3.61M
$ 208.04K
18
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2057
+0.20%
-0.96%
-3.48%
$ 2.54M
$ 262.09K
19
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.212785
-0.30%
+0.01%
-2.63%
$ 1.80M
$ 250.74K
20
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07106
-0.46%
-0.72%
-11.40%
$ 1.34M
$ 691.60K
21
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.0028165
0.00%
+0.14%
-0.29%
$ 1.28M
$ 255.92
22
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2038
+0.10%
-0.24%
-5.20%
$ 1.18M
$ 271.26K
23
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.082625
-1.20%
-0.16%
-25.83%
$ 1.11M
$ 227.77K
24
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07815
-0.04%
-2.86%
-7.40%
$ 1.01M
$ 710.02K
25
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.148873
-3.79%
-0.05%
-16.10%
$ 937.10K
$ 49.44K
26
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.062097
+2.06%
+0.04%
+1.02%
$ 821.80K
$ 41.01K
27
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.095363
-0.40%
-0.00%
-4.30%
$ 781.98K
$ 28.33K
28
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.122424
-0.12%
-0.04%
-14.80%
$ 591.34K
$ 88.34K
29
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.071717
-0.29%
+0.02%
+0.31%
$ 562.94K
$ 245.54K
30
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.193628
-1.47%
-0.06%
-19.70%
$ 477.46K
$ 113.86K
31
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05338
+0.54%
+0.90%
+2.00%
$ 412.20K
$ 1.01M
32
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.05227
0.00%
-0.00%
-0.34%
$ 405.08K
$ 104.07K
33
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.151817
-0.54%
+0.03%
-0.46%
$ 394.72K
$ 82.04K
34
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.05905
+1.23%
-1.35%
-6.99%
$ 381.30K
$ 921.01K
35
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.101527
-0.46%
-0.04%
-20.75%
$ 378.70K
$ 90.34K
36
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053527
+0.01%
0.00%
-1.53%
$ 366.63K
$ 10.62K
37
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
38
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01709
-0.69%
-9.02%
-17.55%
$ 309.08K
$ 2.90M
39
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1074
-0.37%
+0.37%
+1.04%
$ 306.41K
$ 498.91K
40
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.1006
-0.14%
-0.00%
-0.36%
$ 278.65K
$ 34.80K
41
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001578
-0.06%
-0.75%
-1.56%
$ 255.17K
$ 16.34M
42
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.086138
+0.80%
+0.02%
+54.30%
$ 201.17K
$ 19.44K
43
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.081257
+2.40%
+0.06%
-9.45%
$ 195.01K
$ 560.35
44
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.07399
+4.31%
+0.04%
+3.02%
$ 179.17K
$ 227.93
45
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.0197665
+0.58%
+0.09%
+6.58%
$ 133.97K
$ 40.39
46
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01828
-1.03%
-2.52%
-6.09%
$ 127.31K
$ 2.87M
47
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011345
+0.15%
--
+1.44%
$ 99.26K
$ 6.00
48
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01540795
-0.90%
-0.01%
-16.44%
$ 96.16K
$ 57.25
49
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01644507
+0.94%
-0.01%
-28.02%
$ 83.96K
$ 57.89
50
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.01654621
+0.16%
+0.02%
-31.33%
$ 68.61K
$ 64.00

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็น Fan คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็น Fan เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 63 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $179.86M
โทเค็น โทเค็น Fan ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็น Fan ที่ติดตามบน MEXC นั้น PRIMAL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็น Fan กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 63 โทเค็น Fan ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็น Fan ยอดนิยม รวมถึง FB, VATRENI, ATM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็น Fan คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็น Fan ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $179.86M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Fan นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง