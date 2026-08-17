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ราคาปัจจุบัน South Africa Fan Token วันนี้ คือ 0.101545 USD มูลค่าตลาด SAFA เท่ากับ 378,759 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAFA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน South Africa Fan Token วันนี้ คือ 0.101545 USD มูลค่าตลาด SAFA เท่ากับ 378,759 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAFA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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South Africa Fan Token ราคา (SAFA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SAFA เป็น USD

$0.101548
$0.101548$0.101548
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
South Africa Fan Token (SAFA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:21:05 (UTC+8)

ราคา South Africa Fan Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน South Africa Fan Token (SAFA) วันนี้ $ 0.101545, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SAFA เป็น USD คือ $ 0.101545 ต่อ SAFA.

South Africa Fan Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 378,759 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.73M SAFA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SAFA เทรดระหว่าง $ 0.098328 (ต่ำ) กับ $ 0.107641 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.098328

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SAFA เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 88.94K.

South Africa Fan Token (SAFA) ข้อมูลการตลาด

$ 378.76K
$ 378.76K$ 378.76K

$ 88.94K
$ 88.94K$ 88.94K

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

3.73M
3.73M 3.73M

19,830,000.0
19,830,000.0 19,830,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ South Africa Fan Token คือ $ 378.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 88.94K อุปทานหมุนเวียนของ SAFA คือ 3.73M โดยมีอุปทานรวมที่ 19830000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.01M

ประวัติราคา South Africa Fan Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.098328
$ 0.098328$ 0.098328
ต่ำสุด 24h
$ 0.107641
$ 0.107641$ 0.107641
สูงสุด 24h

$ 0.098328
$ 0.098328$ 0.098328

$ 0.107641
$ 0.107641$ 0.107641

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.098328
$ 0.098328$ 0.098328

+0.26%

-4.47%

-21.71%

-21.71%

ประวัติราคา South Africa Fan Token (SAFA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา South Africa Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.004756877004905985
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา South Africa Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0490555060
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา South Africa Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0746994569
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา South Africa Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000054100543449

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.004756877004905985-4.47%
30 วัน$ -0.0490555060-48.30%
60 วัน$ -0.0746994569-73.56%
90 วัน$ +0.0000054100543449+0.00%

การคาดการณ์ราคา South Africa Fan Token

การคาดการณ์ราคา South Africa Fan Token (SAFA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SAFA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา South Africa Fan Token (SAFA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ South Africa Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา South Africa Fan Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SAFA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา South Africa Fan Token

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South Africa Fan Token (SAFA) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

เกี่ยวกับ South Africa Fan Token

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ South Africa Fan Token คือเท่าไร?

South Africa Fan Token (SAFA) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿3.27947256053041980000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -4.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา South Africa Fan Token ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย SAFA แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ South Africa Fan Token ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน South Africa Fan Token อยู่ในอันดับที่ #3885 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿12232308.31211720196000 ซึ่งทำให้ South Africa Fan Token อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ SAFA?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 3729999.675676 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ South Africa Fan Token เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿3.17557711292368032000 จนถึง ฿3.47634749015761404000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

South Africa Fan Token เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem อื่นๆ SAFA ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ South Africa Fan Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:21:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ South Africa Fan Token (SAFA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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