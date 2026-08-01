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ราคาปัจจุบัน Belgium Fan Token วันนี้ คือ 0.122783 USD มูลค่าตลาด BELG เท่ากับ 593,041 USD ติดตามการอัปเดตราคา BELG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Belgium Fan Token วันนี้ คือ 0.122783 USD มูลค่าตลาด BELG เท่ากับ 593,041 USD ติดตามการอัปเดตราคา BELG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Belgium Fan Token ราคา (BELG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BELG เป็น USD

$0.122677
$0.122677$0.122677
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Belgium Fan Token (BELG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:52:38 (UTC+8)

ราคา Belgium Fan Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Belgium Fan Token (BELG) วันนี้ $ 0.122783, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BELG เป็น USD คือ $ 0.122783 ต่อ BELG.

Belgium Fan Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 593,041 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.83M BELG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BELG เทรดระหว่าง $ 0.119246 (ต่ำ) กับ $ 0.129354 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.689486 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.119246

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BELG เคลื่อนไหว -0.77% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 89.21K.

Belgium Fan Token (BELG) ข้อมูลการตลาด

$ 593.04K
$ 593.04K$ 593.04K

$ 89.21K
$ 89.21K$ 89.21K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

4.83M
4.83M 4.83M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Belgium Fan Token คือ $ 593.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 89.21K อุปทานหมุนเวียนของ BELG คือ 4.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.35M

ประวัติราคา Belgium Fan Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.119246
$ 0.119246$ 0.119246
ต่ำสุด 24h
$ 0.129354
$ 0.129354$ 0.129354
สูงสุด 24h

$ 0.119246
$ 0.119246$ 0.119246

$ 0.129354
$ 0.129354$ 0.129354

$ 0.689486
$ 0.689486$ 0.689486

$ 0.119246
$ 0.119246$ 0.119246

-0.77%

-4.68%

-18.26%

-18.26%

ประวัติราคา Belgium Fan Token (BELG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.006032413736248521
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0367987035
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0891905534
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000366457475867

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.006032413736248521-4.68%
30 วัน$ -0.0367987035-29.97%
60 วัน$ -0.0891905534-72.64%
90 วัน$ +0.00000366457475867+0.00%

การคาดการณ์ราคา Belgium Fan Token

การคาดการณ์ราคา Belgium Fan Token (BELG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BELG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Belgium Fan Token (BELG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Belgium Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Belgium Fan Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BELG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Belgium Fan Token

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Belgium Fan Token (BELG) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

เกี่ยวกับ Belgium Fan Token

ราคาปัจจุบันของ Belgium Fan Token คือเท่าไร?

ราคาสดของ Belgium Fan Token (BELG) คือ ฿3.96497287236246472000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Belgium Fan Token ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Belgium Fan Token อยู่ในอันดับที่ #3419 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿19150790.23316508344000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BELG มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BELG คือ 4830000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Belgium Fan Token เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Belgium Fan Token เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿3.85075421791074064000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿4.17716704211148336000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Belgium Fan Token ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Belgium Fan Token เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿22.26524263028030224000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿3.85075421791074064000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ BELG ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Belgium Fan Token?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -4.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Belgium Fan Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:52:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Belgium Fan Token (BELG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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