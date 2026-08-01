Belgium Fan Token ราคา (BELG)
ราคาปัจจุบัน Belgium Fan Token (BELG) วันนี้ $ 0.122783, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BELG เป็น USD คือ $ 0.122783 ต่อ BELG.
Belgium Fan Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 593,041 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.83M BELG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BELG เทรดระหว่าง $ 0.119246 (ต่ำ) กับ $ 0.129354 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.689486 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.119246
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BELG เคลื่อนไหว -0.77% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 89.21K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Belgium Fan Token คือ $ 593.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 89.21K อุปทานหมุนเวียนของ BELG คือ 4.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.35M
-0.77%
-4.68%
-18.26%
-18.26%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.006032413736248521
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0367987035
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0891905534
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgium Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000366457475867
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.006032413736248521
|-4.68%
|30 วัน
|$ -0.0367987035
|-29.97%
|60 วัน
|$ -0.0891905534
|-72.64%
|90 วัน
|$ +0.00000366457475867
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Belgium Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Belgium Fan Token คือเท่าไร?
ราคาสดของ Belgium Fan Token (BELG) คือ ฿3.96497287236246472000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Belgium Fan Token ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Belgium Fan Token อยู่ในอันดับที่ #3419 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿19150790.23316508344000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BELG มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BELG คือ 4830000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Belgium Fan Token เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Belgium Fan Token เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿3.85075421791074064000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿4.17716704211148336000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Belgium Fan Token ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Belgium Fan Token เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿22.26524263028030224000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿3.85075421791074064000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ BELG ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Belgium Fan Token?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -4.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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