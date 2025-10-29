ราคาปัจจุบัน Croatian Football Federation Token วันนี้ คือ 1.82 USD ติดตามการอัปเดตราคา VATRENI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VATRENI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Croatian Football Federation Token วันนี้ คือ 1.82 USD ติดตามการอัปเดตราคา VATRENI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VATRENI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VATRENI

ข้อมูลราคา VATRENI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VATRENI

โทเคโนมิกส์ VATRENI

การคาดการณ์ราคา VATRENI

Croatian Football Federation Token โลโก้

Croatian Football Federation Token ราคา (VATRENI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VATRENI เป็น USD

$1.82
$1.82$1.82
+64.60%1D
Croatian Football Federation Token (VATRENI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
ต่ำสุด 24h
$ 1.85
$ 1.85$ 1.85
สูงสุด 24h

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

+45.57%

+64.60%

+57.26%

+57.26%

ราคาเรียลไทม์ Croatian Football Federation Token (VATRENI) คือ $1.82 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVATRENI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.1 และราคาสูงสุด $ 1.85 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VATRENI คือ $ 1.73 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.050045

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VATRENI มีการเปลี่ยนแปลง +45.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +64.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +57.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Croatian Football Federation Token (VATRENI) ข้อมูลการตลาด

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

--
----

$ 38.83M
$ 38.83M$ 38.83M

3.89M
3.89M 3.89M

21,359,921.793765157
21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Croatian Football Federation Token คือ $ 7.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VATRENI คือ 3.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 21359921.793765157 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 38.83M

ประวัติราคา Croatian Football Federation Token (VATRENI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Croatian Football Federation Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.712397
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Croatian Football Federation Token เป็น USD เท่ากับ $ +1.5063222720
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Croatian Football Federation Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.9627072000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Croatian Football Federation Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.589422279320932

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.712397+64.60%
30 วัน$ +1.5063222720+82.76%
60 วัน$ +0.9627072000+52.90%
90 วัน$ +0.589422279320932+47.90%

อะไรคือ Croatian Football Federation Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Croatian Football Federation Token (USD)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Croatian Football Federation Token (VATRENI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Croatian Football Federation Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Croatian Football Federation Token ตอนนี้!

VATRENI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Croatian Football Federation Token (VATRENI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Croatian Football Federation Token (VATRENI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VATRENIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Croatian Football Federation Token (VATRENI)

วันนี้ Croatian Football Federation Token (VATRENI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VATRENI เป็นUSD คือ 1.82 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VATRENI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VATRENI เป็น USD คือ $ 1.82 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Croatian Football Federation Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VATRENI คือ $ 7.08M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VATRENI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VATRENI คือ 3.89M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VATRENI คือเท่าใด?
VATRENI ถึงราคา ATH ที่ 1.73 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VATRENI คือเท่าไร?
VATRENI ถึงราคา ATL ที่ 0.050045 USD
ปริมาณการเทรดของ VATRENI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VATRENI คือ -- USD
ปีนี้ VATRENI จะสูงขึ้นอีกไหม?
VATRENI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VATRENI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:21 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

