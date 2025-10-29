Ninjas in Pyjamas ราคา (DOJO)
-1.69%
-2.67%
-21.95%
-21.95%
ราคาเรียลไทม์ Ninjas in Pyjamas (DOJO) คือ $0.195945 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOJO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.19198 และราคาสูงสุด $ 0.201539 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOJO คือ $ 1.56 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.181056
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOJO มีการเปลี่ยนแปลง -1.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -21.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ninjas in Pyjamas คือ $ 107.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOJO คือ 549.14K โดยมีอุปทานรวมที่ 5000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 982.82K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ninjas in Pyjamas เป็น USD เท่ากับ $ -0.0053858059355009
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ninjas in Pyjamas เป็น USD เท่ากับ $ -0.1209228128
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ninjas in Pyjamas เป็น USD เท่ากับ $ -0.1515634379
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ninjas in Pyjamas เป็น USD เท่ากับ $ -0.684774929678689
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0053858059355009
|-2.67%
|30 วัน
|$ -0.1209228128
|-61.71%
|60 วัน
|$ -0.1515634379
|-77.34%
|90 วัน
|$ -0.684774929678689
|-77.75%
Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.
