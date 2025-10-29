ราคาปัจจุบัน Sao Paulo FC Fan Token วันนี้ คือ 0.03104025 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPFC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPFC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Sao Paulo FC Fan Token วันนี้ คือ 0.03104025 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPFC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPFC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Sao Paulo FC Fan Token ราคา (SPFC)

ราคาปัจจุบัน 1 SPFC เป็น USD

$0.03104025
$0.03104025
-2.30%1D
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:10:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03074975
$ 0.03074975
ต่ำสุด 24h
$ 0.03213346
$ 0.03213346
สูงสุด 24h

$ 0.03074975
$ 0.03074975

$ 0.03213346
$ 0.03213346

$ 2.33
$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642

-1.20%

-2.36%

-2.13%

-2.13%

ราคาเรียลไทม์ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) คือ $0.03104025 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPFC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03074975 และราคาสูงสุด $ 0.03213346 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPFC คือ $ 2.33 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0148642

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPFC มีการเปลี่ยนแปลง -1.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) ข้อมูลการตลาด

$ 148.64K
$ 148.64K

--
--

$ 620.81K
$ 620.81K

4.79M
4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sao Paulo FC Fan Token คือ $ 148.64K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPFC คือ 4.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 620.81K

ประวัติราคา Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sao Paulo FC Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00075180874105301
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sao Paulo FC Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0030447567
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sao Paulo FC Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000095759
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sao Paulo FC Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.001547372001474394

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00075180874105301-2.36%
30 วัน$ -0.0030447567-9.80%
60 วัน$ -0.0000095759-0.03%
90 วัน$ -0.001547372001474394-4.74%

อะไรคือ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Sao Paulo FC Fan Token (USD)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sao Paulo FC Fan Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sao Paulo FC Fan Token ตอนนี้!

SPFC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPFCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

วันนี้ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SPFC เป็นUSD คือ 0.03104025 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SPFC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SPFC เป็น USD คือ $ 0.03104025 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Sao Paulo FC Fan Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SPFC คือ $ 148.64K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SPFC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SPFC คือ 4.79M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SPFC คือเท่าใด?
SPFC ถึงราคา ATH ที่ 2.33 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SPFC คือเท่าไร?
SPFC ถึงราคา ATL ที่ 0.0148642 USD
ปริมาณการเทรดของ SPFC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SPFC คือ -- USD
ปีนี้ SPFC จะสูงขึ้นอีกไหม?
SPFC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SPFC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:10:59 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

