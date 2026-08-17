ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Scotland Fan Token วันนี้ คือ 0.191867 USD มูลค่าตลาด SFA เท่ากับ 473,126 USD ติดตามการอัปเดตราคา SFA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Scotland Fan Token วันนี้ คือ 0.191867 USD มูลค่าตลาด SFA เท่ากับ 473,126 USD ติดตามการอัปเดตราคา SFA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SFA

ข้อมูลราคา SFA

SFA คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SFA

โทเคโนมิกส์ SFA

การคาดการณ์ราคา SFA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Scotland Fan Token โลโก้

Scotland Fan Token ราคา (SFA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SFA เป็น USD

$0.184053
$0.184053$0.184053
-0.07%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Scotland Fan Token (SFA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:49:57 (UTC+8)

ราคา Scotland Fan Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Scotland Fan Token (SFA) วันนี้ $ 0.191867, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SFA เป็น USD คือ $ 0.191867 ต่อ SFA.

Scotland Fan Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 473,126 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.47M SFA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SFA เทรดระหว่าง $ 0.186154 (ต่ำ) กับ $ 0.208497 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.9 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.186154

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SFA เคลื่อนไหว +0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 122.90K.

Scotland Fan Token (SFA) ข้อมูลการตลาด

$ 473.13K
$ 473.13K$ 473.13K

$ 122.90K
$ 122.90K$ 122.90K

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

2.47M
2.47M 2.47M

19,816,458.0
19,816,458.0 19,816,458.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Scotland Fan Token คือ $ 473.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 122.90K อุปทานหมุนเวียนของ SFA คือ 2.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 19816458.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.80M

ประวัติราคา Scotland Fan Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.186154
$ 0.186154$ 0.186154
ต่ำสุด 24h
$ 0.208497
$ 0.208497$ 0.208497
สูงสุด 24h

$ 0.186154
$ 0.186154$ 0.186154

$ 0.208497
$ 0.208497$ 0.208497

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 0.186154
$ 0.186154$ 0.186154

+0.33%

-7.31%

-20.18%

-20.18%

ประวัติราคา Scotland Fan Token (SFA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Scotland Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.01514391960558295
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Scotland Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0963198433
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Scotland Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.1463581046
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Scotland Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000303317086723

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.01514391960558295-7.31%
30 วัน$ -0.0963198433-50.20%
60 วัน$ -0.1463581046-76.28%
90 วัน$ -0.00000303317086723-0.00%

การคาดการณ์ราคา Scotland Fan Token

การคาดการณ์ราคา Scotland Fan Token (SFA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SFA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Scotland Fan Token (SFA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Scotland Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Scotland Fan Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SFA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Scotland Fan Token

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Scotland Fan Token (SFA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

เกี่ยวกับ Scotland Fan Token

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Scotland Fan Token คือเท่าไร?

Scotland Fan Token (SFA) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿6.19624172693360380000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -7.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Scotland Fan Token ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย SFA แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Scotland Fan Token ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Scotland Fan Token อยู่ในอันดับที่ #3649 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿15279350.08780659640000 ซึ่งทำให้ Scotland Fan Token อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ SFA?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2465833.333333 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Scotland Fan Token เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿6.01174345997799560000 จนถึง ฿6.73329864614798580000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Scotland Fan Token เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem อื่นๆ SFA ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Scotland Fan Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:49:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Scotland Fan Token (SFA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Scotland Fan Token

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.044546
$0.044546$0.044546

+168.36%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06787
$0.06787$0.06787

-4.65%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001637
$0.001637$0.001637

-32.49%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008443
$0.008443$0.008443

-3.83%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02175
$0.02175$0.02175

+210.27%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.044546
$0.044546$0.044546

+168.36%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0003156
$0.0003156$0.0003156

+109.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2000
$1.2000$1.2000

+57.89%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01558
$0.01558$0.01558

+41.63%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?