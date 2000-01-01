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Топ токенов категории Экосистема Osmosis по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Osmosis. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 64,082.24
+0.19%
-1.83%
-0.44%
$ 1.28T
$ 7.18K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,879.87
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
4
Солана
Солана
SOL
$ 76.23
+0.26%
-1.62%
+2.37%
$ 44.06B
$ 416.44K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,105.3
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
6
Линк
Линк
LINK
$ 8.305
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
8
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.411
+0.64%
+1.94%
+3.51%
$ 727.46M
$ 283.71K
9
Injective
Injective
INJ
$ 4.511
+0.45%
+0.88%
-9.46%
$ 446.07M
$ 216.41K
10
FET
FET
FET
$ 0.1363
+0.15%
-1.16%
-8.23%
$ 307.21M
$ 1.84M
11
TIA
TIA
TIA
$ 0.3264
-0.12%
-0.61%
-3.32%
$ 299.99M
$ 1.11M
12
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.497326
+0.37%
-0.01%
-0.57%
$ 147.46M
$ 3.46M
13
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.998603
-0.09%
0.00%
-0.44%
$ 114.94M
$ 73.46K
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.1155
+0.11%
+0.75%
+2.74%
$ 97.44M
$ 588.33K
15
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
+1.96%
$ 74.88M
$ 4.63K
16
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.0411
+0.07%
+0.54%
+1.68%
$ 44.56M
$ 1.49M
17
$ 0.0369
-0.27%
-1.47%
+0.24%
$ 43.80M
$ 38.49K
18
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 31.67M
$ 643.01K
19
Band
Band
BAND
$ 0.16951
-0.24%
-0.03%
+10.29%
$ 30.60M
$ 1.74M
20
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04186
+0.14%
-1.32%
+2.27%
$ 29.73M
$ 1.80M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005057
+0.16%
-0.90%
+0.52%
$ 28.13M
$ 11.87M
22
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04699289
+0.18%
-0.03%
-13.97%
$ 26.79M
$ 511.72K
23
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03023
+0.30%
-2.36%
+8.26%
$ 23.43M
$ 2.03M
24
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11405
+0.24%
-1.60%
+18.75%
$ 18.29M
$ 476.24K
25
NYM
NYM
NYM
$ 0.01987
+1.86%
+5.84%
+15.56%
$ 16.50M
$ 3.44M
26
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00417401
-0.03%
-0.03%
+1.73%
$ 15.62M
$ 9.72K
27
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00127521
-0.05%
-0.00%
-3.25%
$ 14.71M
$ 60.17K
28
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.03194
+0.03%
-1.58%
-1.24%
$ 10.93M
$ 1.82M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0.05295
+0.64%
-2.96%
+7.32%
$ 10.49M
$ 1.15M
30
Xion
Xion
XION
$ 0.104862
-1.09%
-0.02%
-2.06%
$ 9.72M
$ 863.96
31
$ 0.004577
-0.02%
-0.63%
-2.41%
$ 8.64M
$ 11.98M
32
FirmaChain
FirmaChain
FCT2
$ 0.00668
0.00%
-0.45%
-1.76%
$ 8.13M
$ 914.04K
33
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01491
-0.47%
-6.93%
+9.80%
$ 8.11M
$ 4.76M
34
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1046
0.00%
-0.66%
-1.03%
$ 7.50M
$ 6.17K
35
Realio
Realio
RIO
$ 0.03473
-0.17%
+1.00%
-0.43%
$ 5.49M
$ 603.31K
36
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00675357
+0.93%
+0.01%
-2.45%
$ 4.68M
$ 727.39
37
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.107777
+1.11%
-0.02%
-6.89%
$ 4.46M
$ 1.45K
38
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01629
+0.06%
-1.81%
+0.68%
$ 4.31M
$ 3.44M
39
CONX
CONX
CONX
$ 0.00400462
-0.02%
-0.02%
+1.63%
$ 4.03M
$ 10.41K
40
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.75
+0.36%
+0.02%
+4.17%
$ 3.68M
$ 9.88K
41
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2341
+1.12%
-1.93%
-11.37%
$ 3.23M
$ 239.70K
42
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00618284
+0.04%
0.00%
+0.19%
$ 2.94M
$ 49.14K
43
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001177
0.00%
-0.17%
+14.04%
$ 2.05M
$ 428.78M
44
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.0002222
0.00%
+2.87%
+1.55%
$ 1.73M
$ 299.16M
45
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.47E-6
-0.29%
+0.90%
-22.20%
$ 1.69M
--
46
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02076778
-0.43%
+0.01%
-3.39%
$ 1.65M
$ 569.75
47
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.986084
+0.37%
-0.00%
-0.66%
$ 1.39M
$ 16.69
48
$ 0.001444
+0.35%
-0.97%
-5.91%
$ 920.69K
$ 25.57M
49
Chihuahua Chain
Chihuahua Chain
HUAHUA
$ 6.74E-6
-0.30%
+0.20%
+13.09%
$ 771.02K
--
50
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
+25.37%
$ 670.43K
$ 172.09

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Osmosis и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Osmosis представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 90 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1644.91B.
Какой токен из категории Экосистема Osmosis демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Osmosis, отслеживаемых на MEXC, ION продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 21.79% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Osmosis находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 90 токенов категории Экосистема Osmosis, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Osmosis относятся BTC, ETH, USDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Osmosis?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Osmosis составляет примерно $1644.91B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Osmosis, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.