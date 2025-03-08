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Цена Osmosis allUSDT (USDT)

USD

График цены Osmosis allUSDT (USDT) в реальном времени

$1.001
$1.001$1.001
+0.90%(1D)

Цена Osmosis allUSDT (USDT) сегодня

Текущая цена Osmosis allUSDT (USDT) сегодня составляет 1.001 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.74M USD. Цена USDT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Osmosis allUSDT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 74.30K USD
- Изменение цены Osmosis allUSDT в течение дня составляет +0.54%
- Оборотное предложение составляет 1.74M USD

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Ценовые показатели Osmosis allUSDT (USDT) - USD

За сегодня изменение цены Osmosis allUSDT на USD составило $ +0.0054094.
За последние 30 дней изменение цены Osmosis allUSDT на USD составило $ +0.0010035025.
За последние 60 дней изменение цены Osmosis allUSDT на USD составило $ +0.0011430419.
За последние 90 дней изменение цены Osmosis allUSDT на USD составило $ +0.0015791848957738.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.0054094+0.54%
30 дней$ +0.0010035025+0.10%
60 дней$ +0.0011430419+0.11%
90 дней$ +0.0015791848957738+0.16%

Анализ цен Osmosis allUSDT (USDT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Osmosis allUSDT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.985777
$ 0.985777$ 0.985777

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

+0.38%

+0.54%

+0.16%

Рыночная информация Osmosis allUSDT (USDT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 74.30K
$ 74.30K$ 74.30K

1.74M
1.74M 1.74M

Что такое Osmosis allUSDT (USDT)

Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.

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Источник Osmosis allUSDT (USDT)

Официальный веб-сайт

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