STRD — это токен управления блокчейна Stride, который играет ключевую роль в структуре принятия решений. Владельцы STRD имеют возможность ставить свои токены на стейкинг и получать вознаграждения, состоящие как из самих STRD, так и из вознаграждений, полученных от ликвидных стейкед-токенов. Этот токен позволяет пользователям активно участвовать в процессах ончейн-гovernance, включая голосование по таким вопросам, как выбор валидаторов и обновления сети.

Основные функции STRD остаются неизменными, поскольку Stride внедрил технологию Interchain Security (ICS). Владельцы STRD могут продолжать ставить свои токены на стейкинг и получать вознаграждения — комбинацию как из самих STRD, так и из вознаграждений, полученных от ликвидных стейкед-токенов. Это даёт им возможность активно участвовать в принятии решений и голосовании внутри сети, влияя на такие вопросы, как выбор валидаторов и обновления сети.

Для обеспечения устойчивости эмиссия STRD в качестве вознаграждений за стейкинг была сокращена вдвое по сравнению с первоначальной токенизацией. Часть вознаграждений за стейкинг — 15% — направляется в Cosmos Hub, что способствует сотрудничеству между двумя экосистемами. Токен STRD по-прежнему остается важным элементом, являясь опорой для влияния на процессы управления и предоставления возможностей стейкинга в развивающемся ландшафте Stride.

Какова сегодняшняя актуальная стоимость Stride?

Сегодня Stride торгуется по цене ₽1.140590454872228976000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.83%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна STRD в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Stride сегодня?

Stride имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался STRD сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽1.127649120096266208000 до ₽1.179211701396782256000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов STRD?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Stride?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking, созданный на блокчейне --, STRD может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.