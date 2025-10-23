Что такое Band (BAND)

Band is the data layer that trains AI engines and powers blockchain applications. By empowering DeFi, GameFi, and AI agents, it enables developers, institutions, and users to access real-time data with zero counterparty risk. With Band's open, battle-tested data infrastructure built for blockchains and LLMs, it ensures that real-time information is always accessible—fueling everything from financial protocols to autonomous AI systems.

Источник Band (BAND) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Band (USD)

Сколько будет стоить Band (BAND) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Band (BAND) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Band.

Проверьте прогноз цены Band!

BAND на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Band (BAND)

Понимание токеномики Band (BAND) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BAND прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Band (BAND) Сколько стоит Band (BAND) на сегодня? Актуальная цена BAND в USD – 0,544786 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BAND в USD? $ 0,544786 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BAND в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Band? Рыночная капитализация BAND составляет $ 91,02M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BAND? Циркулирующее предложение BAND составляет 166,90M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BAND? BAND достиг максимальной цены (ATH) в 22,83 USD . Какова была минимальная цена BAND за все время (ATL)? BAND достиг минимальной цены (ATL) в 0,203625 USD . Каков объем торгов BAND? Объем торгов за последние 24 часа для BAND составляет -- USD . Вырастет ли BAND в цене в этом году? BAND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAND для более подробного анализа.

