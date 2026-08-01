Какова текущая цена Bluzelle?

Bluzelle оценивается в ₽0.46686576798098944000, за сегодняшний день она изменилась на 1.79%.

Насколько быстро растёт сообщество BLZ?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Bluzelle?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Bluzelle в секторе Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem,Energi Ecosystem,GMCI DePIN Index,GMCI Index. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BLZ?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BLZ соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽58.5818240261609152000, а ATL — ₽0.433360473761766656000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 475722000.77740306 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.