Какова текущая цена GenesisL1?

GenesisL1 торгуется по цене ₽8.0689613753722736000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -2.91%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна L1 сегодня?

Волатильность цены L1 за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для GenesisL1?

Цена токена колебалась между ₽7.7878574753762272000 (минимум) и ₽8.3497659898745792000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для L1?

За последние 24 часа объем торгов L1 составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽10.0235201136200032000, а минимальная цена за все время — ₽7.193326842060128000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для GenesisL1?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как L1 сравнивается с другими токенами категории Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem?

В рамках категории Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem L1 демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.