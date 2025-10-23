Текущая цена Islamic Coin сегодня составляет 0,01765926 USD. Следите за обновлениями цены ISLM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ISLM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Islamic Coin сегодня составляет 0,01765926 USD. Следите за обновлениями цены ISLM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ISLM прямо сейчас на MEXC.

Логотип Islamic Coin

Цена Islamic Coin (ISLM)

Не в листинге

Текущая цена 1 ISLM в USD:

$0,01766142
-2,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Islamic Coin (ISLM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:46:41 (UTC+8)

Информация о ценах Islamic Coin (ISLM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01766071
Мин 24Ч
$ 0,01816671
Макс 24Ч

$ 0,01766071
$ 0,01816671
$ 0,303274
$ 0,01742755
-0,27%

-2,36%

-6,49%

-6,49%

Текущая цена Islamic Coin (ISLM) составляет $0,01765926. За последние 24 часа ISLM торговался в диапазоне от $ 0,01766071 до $ 0,01816671, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ISLM за все время составляет $ 0,303274, а минимальная – $ 0,01742755.

Что касается краткосрочной динамики, ISLM изменился на -0,27% за последний час, на -2,36% за 24 часа и на -6,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Islamic Coin (ISLM)

$ 38,62M
--
$ 357,50M
2,19B
20 240 129 133,28486
Текущая рыночная капитализация Islamic Coin составляет $ 38,62M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ISLM составляет 2,19B, а общее предложение – 20240129133.28486. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 357,50M.

История цен Islamic Coin (ISLM) в USD

За сегодня изменение цены Islamic Coin на USD составило $ -0,00042784082581172.
За последние 30 дней изменение цены Islamic Coin на USD составило $ -0,0026189300.
За последние 60 дней изменение цены Islamic Coin на USD составило $ -0,0022189513.
За последние 90 дней изменение цены Islamic Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00042784082581172-2,36%
30 дней$ -0,0026189300-14,83%
60 дней$ -0,0022189513-12,56%
90 дней$ 0--

Что такое Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Islamic Coin (ISLM)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Islamic Coin (USD)

Сколько будет стоить Islamic Coin (ISLM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Islamic Coin (ISLM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Islamic Coin.

Проверьте прогноз цены Islamic Coin!

ISLM на местную валюту

Токеномика Islamic Coin (ISLM)

Понимание токеномики Islamic Coin (ISLM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ISLM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Islamic Coin (ISLM)

Сколько стоит Islamic Coin (ISLM) на сегодня?
Актуальная цена ISLM в USD – 0,01765926 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ISLM в USD?
Текущая цена ISLM в USD составляет $ 0,01765926. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Islamic Coin?
Рыночная капитализация ISLM составляет $ 38,62M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ISLM?
Циркулирующее предложение ISLM составляет 2,19B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ISLM?
ISLM достиг максимальной цены (ATH) в 0,303274 USD.
Какова была минимальная цена ISLM за все время (ATL)?
ISLM достиг минимальной цены (ATL) в 0,01742755 USD.
Каков объем торгов ISLM?
Объем торгов за последние 24 часа для ISLM составляет -- USD.
Вырастет ли ISLM в цене в этом году?
ISLM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ISLM для более подробного анализа.
