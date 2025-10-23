Что такое Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

Источник Islamic Coin (ISLM) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Islamic Coin (ISLM) Сколько стоит Islamic Coin (ISLM) на сегодня? Актуальная цена ISLM в USD – 0,01765926 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ISLM в USD? $ 0,01765926 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ISLM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Islamic Coin? Рыночная капитализация ISLM составляет $ 38,62M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ISLM? Циркулирующее предложение ISLM составляет 2,19B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ISLM? ISLM достиг максимальной цены (ATH) в 0,303274 USD . Какова была минимальная цена ISLM за все время (ATL)? ISLM достиг минимальной цены (ATL) в 0,01742755 USD . Каков объем торгов ISLM? Объем торгов за последние 24 часа для ISLM составляет -- USD . Вырастет ли ISLM в цене в этом году? ISLM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ISLM для более подробного анализа.

