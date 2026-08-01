На какой блокчейн-сети работает CANTO?

CANTO работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена CANTO?

Токен оценивается в ₽0.082426405129870144000, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится CANTO?

CANTO относится к категории Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Canto Ecosystem,Real World Assets (RWA),Osmosis Ecosystem,Parallelized EVM. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать CANTO с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация CANTO?

Его рыночная капитализация составляет ₽50153583.2743646400000, что ставит актив на 3264-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов CANTO сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 608465729.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля CANTO?

За последний день объем торговли CANTO составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа CANTO колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.