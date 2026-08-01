Сегодняшняя цена Chihuahua Chain

Текущая цена Chihuahua Chain (HUAHUA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HUAHUA на USD составляет $ 0 за HUAHUA.

На данный момент Chihuahua Chain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 773 574, при оборотном предложении 114,45B HUAHUA. В течение последних 24 часов, HUAHUA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00983165, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HUAHUA изменился на +0,46% за последний час и на +14,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Chihuahua Chain (HUAHUA)

Рыночная капитализация $ 773,57K$ 773,57K $ 773,57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 823,59K$ 823,59K $ 823,59K Оборотное предложение 114,45B 114,45B 114,45B Общее предложение 121 849 562 868,0 121 849 562 868,0 121 849 562 868,0

Текущая рыночная капитализация Chihuahua Chain составляет $ 773,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HUAHUA составляет 114,45B, а общее предложение – 121849562868.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 823,59K.