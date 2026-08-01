CONX (Culture = Connect) — это главная сеть культурных финтех-решений нового поколения, которая соединяет Web2 и Web3, объединяя культуру, финансы и технологии в единую надежную цифровую экосистему.

Разработанная для эпохи искусственного интеллекта и токенизированных активов, CONX интегрирует реальные мировые активы (RWA), секьюрити-токены (STO), контент, созданный ИИ (AIGC), а также интеллектуальную собственность (IP) в рамках архитектуры, готовой к соблюдению нормативных требований и позволяющей учреждениям, создателям и инвесторам безопасно участвовать в цифровой экономике.

Через платформу CONX Pulse пользователи могут прозрачно выпускать, токенизировать и торговать реальными активами на блокчейне, в то время как Vault, Origin, Nest и Arena предоставляют комплексную инфраструктуру для управления цифровыми активами, регистрации IP, создания контента с помощью ИИ и развития экономики, ориентированной на создателей.

Построенная на основе доверия, взаимодействия и регулируемого управления, CONX связывает традиционные финансы (TradFi) и децентрализованные финансы (DeFi), обеспечивая беспрепятственное перемещение капитала через границы и отрасли.

От контента до капитала — CONX соединяет любые формы ценности.

CONX Vault

Безопасный кошелек для цифровых активов и решение для их управления, которое позволяет пользователям надежно хранить и организовывать свои активы в экосистеме CONX. Созданный на основе передовой инфраструктуры безопасности, Vault обеспечивает надежное хранение, перевод и отслеживание множества типов активов, включая реальные мировые активы (RWA), невзаимозаменяемые токены (NFT) и цифровые токены, гарантируя безопасность и прозрачность всех операций.

CONX Origin

Платформа регистрации и токенизации имущества (IP), которая позволяет создателям формировать, управлять и использовать свою интеллектуальную собственность на блокчейне.

Origin предоставляет унифицированную платформу для регистрации, верификации и отслеживания стоимости IP, позволяя создателям прозрачно управлять правами собственности и доходами, сохраняя при этом полный контроль над своими цифровыми правами.

CONX Nest

Креативная платформа, основанная на искусственном интеллекте, разработана для поддержки вторичных создателей и цифровых художников.

Nest интегрирует и соединяет широкий спектр инструментов ИИ и творческих ресурсов, позволяя пользователям создавать, совершенствовать и трансформировать свои работы в цифровые активы на базе IP, тем самым способствуя постоянным инновациям в экосистеме CONX.

CONX Arena

Платформа для креативных конкурсов, где создатели из самых разных областей могут представлять, оценивать и развивать свои идеи и произведения.

Благодаря структурированным процессам проверки и признания Arena способствует развитию творческого мастерства и укреплению сообщества в рамках креативной экономики CONX.

CONX Pulse

Основная платформа для выпуска и распространения реальных мировых активов (RWA), разработанная для обеспечения доверия, прозрачности и взаимодействия.

Pulse позволяет пользователям выпускать, обмениваться и управлять токенизированными реальными активами на блокчейне, формируя ключевую основу для открытой и соответствующей нормативным требованиям инфраструктуры цифровых финансов.

Какова текущая цена CONX в реальном времени?

CONX оценивается в ₽0.298919618640227200000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.66%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок CONX?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽0.295748607332738560000 и ₽0.310243697237246080000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место CONX в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #1716 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽300658999.5065099520000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 1005819911.031501 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности CONX?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.