Цена CONX (CONX)
Текущая цена CONX (CONX) сегодня составляет $ 0,00399595 с изменением 2,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CONX на USD составляет $ 0,00399595 за CONX.
На данный момент CONX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 019 202, при оборотном предложении 1,01B CONX. В течение последних 24 часов, CONX торговался в диапазоне от $ 0,00395356 (минимум) до $ 0,00414733 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,4, тогда как исторический минимум составил $ 0,00383793.
В краткосрочной перспективе CONX изменился на -0,16% за последний час и на +1,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13,12K.
Текущая рыночная капитализация CONX составляет $ 4,02M, при 24-часовом объеме торгов $ 13,12K. Циркулируещее обращение CONX составляет 1,01B, а общее предложение – 1999879778.1998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,99M.
-0,16%
-2,66%
+1,82%
+1,82%
За сегодня изменение цены CONX на USD составило $ -0,000109203474313054.
За последние 30 дней изменение цены CONX на USD составило $ -0,0009912281.
За последние 60 дней изменение цены CONX на USD составило $ -0,0016883048.
За последние 90 дней изменение цены CONX на USD составило $ +0,000000004246207712.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,000109203474313054
|-2,66%
|30 дней
|$ -0,0009912281
|-24,80%
|60 дней
|$ -0,0016883048
|-42,25%
|90 дней
|$ +0,000000004246207712
|+0,00%
В 2040 году цена CONX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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CONX (Culture = Connect) — это главная сеть культурных финтех-решений нового поколения, которая соединяет Web2 и Web3, объединяя культуру, финансы и технологии в единую надежную цифровую экосистему.
Разработанная для эпохи искусственного интеллекта и токенизированных активов, CONX интегрирует реальные мировые активы (RWA), секьюрити-токены (STO), контент, созданный ИИ (AIGC), а также интеллектуальную собственность (IP) в рамках архитектуры, готовой к соблюдению нормативных требований и позволяющей учреждениям, создателям и инвесторам безопасно участвовать в цифровой экономике.
Через платформу CONX Pulse пользователи могут прозрачно выпускать, токенизировать и торговать реальными активами на блокчейне, в то время как Vault, Origin, Nest и Arena предоставляют комплексную инфраструктуру для управления цифровыми активами, регистрации IP, создания контента с помощью ИИ и развития экономики, ориентированной на создателей.
Построенная на основе доверия, взаимодействия и регулируемого управления, CONX связывает традиционные финансы (TradFi) и децентрализованные финансы (DeFi), обеспечивая беспрепятственное перемещение капитала через границы и отрасли.
От контента до капитала — CONX соединяет любые формы ценности.
CONX Vault
Безопасный кошелек для цифровых активов и решение для их управления, которое позволяет пользователям надежно хранить и организовывать свои активы в экосистеме CONX. Созданный на основе передовой инфраструктуры безопасности, Vault обеспечивает надежное хранение, перевод и отслеживание множества типов активов, включая реальные мировые активы (RWA), невзаимозаменяемые токены (NFT) и цифровые токены, гарантируя безопасность и прозрачность всех операций.
CONX Origin
Платформа регистрации и токенизации имущества (IP), которая позволяет создателям формировать, управлять и использовать свою интеллектуальную собственность на блокчейне.
Origin предоставляет унифицированную платформу для регистрации, верификации и отслеживания стоимости IP, позволяя создателям прозрачно управлять правами собственности и доходами, сохраняя при этом полный контроль над своими цифровыми правами.
CONX Nest
Креативная платформа, основанная на искусственном интеллекте, разработана для поддержки вторичных создателей и цифровых художников.
Nest интегрирует и соединяет широкий спектр инструментов ИИ и творческих ресурсов, позволяя пользователям создавать, совершенствовать и трансформировать свои работы в цифровые активы на базе IP, тем самым способствуя постоянным инновациям в экосистеме CONX.
CONX Arena
Платформа для креативных конкурсов, где создатели из самых разных областей могут представлять, оценивать и развивать свои идеи и произведения.
Благодаря структурированным процессам проверки и признания Arena способствует развитию творческого мастерства и укреплению сообщества в рамках креативной экономики CONX.
CONX Pulse
Основная платформа для выпуска и распространения реальных мировых активов (RWA), разработанная для обеспечения доверия, прозрачности и взаимодействия.
Pulse позволяет пользователям выпускать, обмениваться и управлять токенизированными реальными активами на блокчейне, формируя ключевую основу для открытой и соответствующей нормативным требованиям инфраструктуры цифровых финансов.
Какова текущая цена CONX в реальном времени?
CONX оценивается в ₽0.298919618640227200000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.66%.
Какова сегодняшняя активность торговли?
В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.
Насколько ликвиден рынок CONX?
Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.
Что показывает ежедневный диапазон торговли?
Движение цены между ₽0.295748607332738560000 и ₽0.310243697237246080000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.
Каково текущее место CONX в рейтинге рынка?
Сейчас он занимает #1716 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽300658999.5065099520000.
Какую роль играет предложение в стабильности цен?
Циркулирующее предложение токенов в 1005819911.031501 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.
Какие факторы влияют на профиль ликвидности CONX?
Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.
|Время (UTC+8)
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