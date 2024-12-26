Цена Inter Stable Token (IST)
Текущая цена Inter Stable Token (IST) сегодня составляет 0.99618 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.40M USD. Цена IST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Inter Stable Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.79K USD
- Изменение цены Inter Stable Token в течение дня составляет -0.03%
- Оборотное предложение составляет 1.41M USD
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За сегодня изменение цены Inter Stable Token на USD составило $ -0.0003589132113981.
За последние 30 дней изменение цены Inter Stable Token на USD составило $ -0.0014952661.
За последние 60 дней изменение цены Inter Stable Token на USD составило $ -0.0041710056.
За последние 90 дней изменение цены Inter Stable Token на USD составило $ -0.0029738321753048.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0003589132113981
|-0.03%
|30 дней
|$ -0.0014952661
|-0.15%
|60 дней
|$ -0.0041710056
|-0.41%
|90 дней
|$ -0.0029738321753048
|-0.29%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Inter Stable Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.06%
-0.03%
+0.05%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
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