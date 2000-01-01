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Топ токенов категории Экосистема Energi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Energi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00088
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,923.65
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.243
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.92
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
6
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.71
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
7
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331269
0.00%
+0.01%
+0.77%
$ 1.38B
$ 23.92M
8
Quant
Quant
QNT
$ 57.94
+0.68%
-1.06%
-4.59%
$ 700.82M
$ 622.35
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7188
+0.27%
-2.72%
-0.59%
$ 464.26M
$ 106.93K
10
Curve
Curve
CRV
$ 0.2572
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
11
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.41
+0.03%
-2.12%
-0.08%
$ 275.56M
$ 553.92
12
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.000000263
-0.04%
-0.53%
-0.30%
$ 259.59M
$ 223.91B
13
Compound
Compound
COMP
$ 16.53
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K
14
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3823
-0.05%
-1.72%
+5.56%
$ 164.77M
$ 165.15K
15
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9231
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
16
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01433
-0.28%
-2.24%
-2.31%
$ 156.16M
$ 4.39M
17
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.145663
-0.39%
+0.02%
+0.99%
$ 142.95M
$ 207.59K
18
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2356
+0.38%
-4.61%
+8.96%
$ 117.90M
$ 264.13K
19
BAT
BAT
BAT
$ 0.06643
+0.20%
-2.16%
+0.86%
$ 99.56M
$ 842.20K
20
Golem
Golem
GLM
$ 0.09179
+0.03%
-0.01%
-0.46%
$ 91.77M
$ 2.71M
21
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
$ 0.001241
-0.16%
-1.12%
-1.20%
$ 77.57M
$ 47.99M
22
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,034
-0.47%
-1.77%
-3.79%
$ 72.73M
$ 29.99
23
SNX
SNX
SNX
$ 0.2106
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K
24
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1966
-0.15%
-1.85%
-1.01%
$ 64.53M
$ 319.68K
25
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.432
-0.15%
-1.50%
-2.15%
$ 63.12M
$ 6.71K
26
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003377
+0.27%
-1.11%
-0.32%
$ 59.51M
$ 179.53M
27
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001883
-0.27%
+0.75%
+12.58%
$ 53.09M
$ 344.69M
28
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.025
0.00%
-1.42%
+2.46%
$ 49.42M
$ 2.29M
29
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1716
+0.72%
-4.09%
+7.51%
$ 48.45M
$ 431.90K
30
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03885245
-0.17%
-0.01%
-0.45%
$ 38.83M
$ 3.06M
31
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3674
+0.05%
-1.55%
+6.35%
$ 36.87M
$ 201.97K
32
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003845
-0.80%
-1.57%
-3.03%
$ 33.28M
$ 146.66M
33
Band
Band
BAND
$ 0.170725
+0.33%
-0.01%
+10.87%
$ 30.80M
$ 1.89M
34
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.6
0.00%
-0.01%
-8.05%
$ 30.67M
$ 8.38M
35
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2611
+0.08%
-4.51%
-2.72%
$ 28.12M
$ 251.99K
36
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.0469877
-0.06%
-0.03%
-13.55%
$ 26.79M
$ 522.56K
37
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2736
+0.07%
-1.62%
+4.42%
$ 23.83M
$ 199.63K
38
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.09486
+0.25%
-0.00%
-4.21%
$ 22.86M
$ 11.53K
39
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.012
+0.03%
-2.08%
+3.67%
$ 22.17M
$ 19.21K
40
DODO
DODO
DODO
$ 0.02145
-0.70%
+5.08%
+16.72%
$ 21.29M
$ 9.95M
41
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04444
+0.18%
-1.04%
-0.09%
$ 18.93M
$ 1.30M
42
Civic
Civic
CVC
$ 0.01858759
0.00%
-0.03%
+5.28%
$ 18.59M
$ 1.24M
43
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01237048
0.00%
-0.01%
+2.07%
$ 17.88M
$ 2.38M
44
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01654313
-0.03%
-0.04%
+2.98%
$ 16.54M
$ 544.10
45
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002006
+1.11%
+1.47%
+23.58%
$ 15.62M
$ 27.04M
46
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.0140575
-0.21%
--
-0.02%
$ 15.15M
$ 5.11K
47
AVA
AVA
AVA
$ 0.1983
+0.81%
-4.27%
+18.31%
$ 14.63M
$ 292.29K
48
QuarkChain
QuarkChain
QKC
$ 0.001978
-0.15%
-1.10%
+2.54%
$ 14.31M
$ 28.82M
49
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00969
+0.31%
-3.01%
-7.46%
$ 13.23M
$ 5.06M
50
balancer
balancer
BAL
$ 0.10764
-0.18%
-1.74%
+0.09%
$ 7.50M
$ 502.32K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Energi и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Energi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 85 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $101.71B.
Какой токен из категории Экосистема Energi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Energi, отслеживаемых на MEXC, KAON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 42.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Energi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 85 токенов категории Экосистема Energi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Energi относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Energi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Energi составляет примерно $101.71B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Energi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.