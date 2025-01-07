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Цена Wrapped Tron (WTRX)

USD

График цены Wrapped Tron (WTRX) в реальном времени

$0.26863
$0.26863$0.26863
+1.20%(1D)

Цена Wrapped Tron (WTRX) сегодня

Текущая цена Wrapped Tron (WTRX) сегодня составляет 0.26863 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WTRX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Tron:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 74.80M USD
- Изменение цены Wrapped Tron в течение дня составляет +1.27%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped Tron (WTRX) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped Tron на USD составило $ +0.00335632.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Tron на USD составило $ -0.0385240939.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Tron на USD составило $ +0.1771872466.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Tron на USD составило $ +0.10848948389633938.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00335632+1.27%
30 дней$ -0.0385240939-14.34%
60 дней$ +0.1771872466+65.96%
90 дней$ +0.10848948389633938+67.75%

Анализ цен Wrapped Tron (WTRX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Tron: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.26433
$ 0.26433$ 0.26433

$ 0.271514
$ 0.271514$ 0.271514

$ 0.437931
$ 0.437931$ 0.437931

-0.12%

+1.27%

+5.25%

Рыночная информация Wrapped Tron (WTRX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.80M
$ 74.80M$ 74.80M

0.00
0.00 0.00

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Источник Wrapped Tron (WTRX)

Официальный веб-сайт

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WTRX на местную валюту

1 WTRX к AUD
A$0.4271217
1 WTRX к GBP
0.2122177
1 WTRX к EUR
0.2578848
1 WTRX к USD
$0.26863
1 WTRX к MYR
RM1.2034624
1 WTRX к TRY
9.4960705
1 WTRX к JPY
¥42.389814
1 WTRX к RUB
28.7407237
1 WTRX к INR
23.0323362
1 WTRX к IDR
Rp4,332.7413289
1 WTRX к PHP
15.6100893
1 WTRX к EGP
￡E.13.6061095
1 WTRX к BRL
R$1.6332704
1 WTRX к CAD
C$0.3841409
1 WTRX к BDT
32.719134
1 WTRX к NGN
415.1918417
1 WTRX к UAH
11.3657353
1 WTRX к VES
Bs13.96876
1 WTRX к PKR
Rs74.867181
1 WTRX к KZT
142.0569166
1 WTRX к THB
฿9.2704213
1 WTRX к TWD
NT$8.7949462
1 WTRX к CHF
Fr0.241767
1 WTRX к HKD
HK$2.0872551
1 WTRX к MAD
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