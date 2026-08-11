Сегодняшняя цена Hegic

Текущая цена Hegic (HEGIC) сегодня составляет $ 0.0139628 с изменением 2.55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HEGIC на USD составляет $ 0.0139628 за HEGIC.

На данный момент Hegic занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15,047,501, при оборотном предложении 1.08B HEGIC. В течение последних 24 часов, HEGIC торговался в диапазоне от $ 0.01396207 (минимум) до $ 0.01441521 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.642093, тогда как исторический минимум составил $ 0.0048443.

В краткосрочной перспективе HEGIC изменился на -- за последний час и на +1.95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.90.

Рыночная информация Hegic (HEGIC)

Рыночная капитализация $ 15.05M$ 15.05M $ 15.05M Объем (24Ч) $ 4.90$ 4.90 $ 4.90 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15.05M$ 15.05M $ 15.05M Оборотное предложение 1.08B 1.08B 1.08B Общее предложение 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0

Текущая рыночная капитализация Hegic составляет $ 15.05M, при 24-часовом объеме торгов $ 4.90. Циркулируещее обращение HEGIC составляет 1.08B, а общее предложение – 1077684725.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15.05M.