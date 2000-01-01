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הטוקנים המובילים באקוסיסטם Pump.fun לפי שווי שוק

מערכת Pump.fun כוללת מטבעות memecoins ספקולטיביים מאוד שנוצרים ונסחרים דרך פלטפורמת ההשקה הפופולרית Pump.fun. תחום זה מייצג שוק מיקרו-קאפ מהיר במיוחד המונע בעיקר על ידי תרבות אינטרנט ויראלית וסנטימנט קמעונאי מיידי. הוא משמש כאינדיקטור לנזילות קיצונית על השרשרת ולטרנדים הספקולטיביים האחרונים בקהילת הקריפטו.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 76,574.13
-0.05%
+8.20%
+19.29%
$ 1.51T
$ 14.65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,389.24
+0.33%
+5.26%
+25.61%
$ 285.21B
$ 285.91K
3
Solana
Solana
SOL
$ 91.08
+0.67%
+5.43%
+20.30%
$ 52.55B
$ 1.37M
4
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10229
+0.87%
+0.81%
+6.29%
$ 3.97B
$ 4.84M
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000005149
+0.52%
+5.17%
+10.74%
$ 2.98B
$ 496.18B
6
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 220.48
+0.20%
+7.57%
+10.97%
$ 2.41B
$ 23.18K
7
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06048
+0.12%
+2.16%
+6.65%
$ 1.93B
$ 3.54M
8
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8586
+0.11%
+7.91%
+10.22%
$ 1.44B
$ 3.15M
9
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003413
+2.53%
+17.09%
+30.38%
$ 1.43B
$ 421.43B
10
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.505182
-2.09%
+30.05%
+41.89%
$ 956.93M
$ 8.09M
11
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08994
+1.04%
+7.48%
+12.96%
$ 801.32M
$ 1.54M
12
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02765
+1.06%
+11.30%
+9.27%
$ 174.95M
$ 2.95M
13
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.17235
+0.43%
+13.73%
+21.49%
$ 171.62M
$ 2.71M
14
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.171
-0.06%
+13.39%
+22.22%
$ 169.20M
$ 5.65M
15
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4608
+0.40%
+5.27%
+8.12%
$ 153.55M
$ 537.49K
16
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15133
-0.01%
-1.01%
-0.63%
$ 151.24M
$ 712.76K
17
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.07206
+0.32%
+7.62%
+10.62%
$ 141.65M
$ 906.31K
18
Vision
Vision
VSN
$ 0.0382
+0.16%
+2.54%
+8.56%
$ 139.07M
$ 1.91M
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0815
-0.52%
-1.43%
+9.70%
$ 109.76M
$ 3.77M
20
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3221
+0.60%
-3.37%
-13.10%
$ 105.55M
$ 374.38K
21
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3956
-0.03%
-0.60%
+4.01%
$ 99.30M
$ 230.42K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004311
+0.59%
+6.55%
+13.18%
$ 86.07M
$ 17.63M
23
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.624
+0.24%
+9.02%
+13.84%
$ 82.92M
$ 48.33K
24
would
would
WOULD
$ 0.075347
+2.53%
+0.04%
+4.16%
$ 75.35M
$ 47.98K
25
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07328
+0.33%
+2.49%
-0.23%
$ 73.28M
$ 755.87K
26
0x
0x
ZRX
$ 0.08755
+0.03%
+8.88%
+12.02%
$ 73.11M
$ 759.10K
27
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0007076
+0.04%
+4.06%
+14.53%
$ 70.17M
$ 127.72M
28
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1892
+0.86%
+6.20%
-0.63%
$ 67.13M
$ 736.06K
29
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2657
-0.15%
-1.38%
+5.46%
$ 63.24M
$ 441.54K
30
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.059136
+0.87%
+5.59%
+2.38%
$ 59.29M
$ 1.12M
31
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.007311
-1.58%
+14.79%
+39.41%
$ 55.19M
$ 63.32M
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.009135
+0.45%
+6.68%
+9.40%
$ 55.03M
$ 30.42M
33
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.05294
-1.22%
+8.25%
+29.39%
$ 52.73M
$ 1.61M
34
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.05117
-0.59%
+14.16%
+28.62%
$ 50.56M
$ 4.20M
35
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02991
+1.87%
+4.36%
-2.09%
$ 49.93M
$ 2.00M
36
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001177
-0.42%
+10.12%
+18.09%
$ 49.43M
$ 605.83M
37
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.04543
+2.38%
+18.41%
+28.76%
$ 45.91M
$ 6.56M
38
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.012302
-1.30%
+13.00%
+23.03%
$ 45.71M
$ 5.78M
39
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016291
+1.02%
-0.86%
-0.08%
$ 45.23M
$ 4.59M
40
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.08927
-0.40%
+3.05%
+19.24%
$ 45.01M
$ 1.79M
41
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.04233
+0.28%
+0.15%
+8.93%
$ 42.61M
$ 2.45M
42
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05511
+0.28%
+8.52%
+14.60%
$ 42.00M
$ 1.24M
43
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.4057
+0.67%
+7.12%
+15.09%
$ 40.34M
$ 146.16K
44
Propy
Propy
PRO
$ 0.3609
+0.34%
+7.03%
+6.71%
$ 35.92M
$ 171.50K
45
ME
ME
ME
$ 0.06597
+0.69%
+8.46%
+1.00%
$ 35.41M
$ 965.53K
46
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003485
+0.58%
+8.85%
+30.40%
$ 34.52M
$ 3.04T
47
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.000526
+0.89%
+7.27%
+8.14%
$ 33.16M
$ 184.37M
48
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
+0.05%
-0.08%
-0.10%
$ 31.93M
$ 10.26K
49
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02475
-0.36%
+14.00%
+26.36%
$ 30.45M
$ 6.42M
50
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2258
-0.09%
+2.88%
+14.60%
$ 30.25M
$ 709.33K

שאלות נפוצות

מהו אקוסיסטם Pump.fun בשוק המטבעות הדיגיטליים?
מערכת Pump.fun כוללת מטבעות Memecoins ספקולטיביים מאוד הנוצרים ונסחרים דרך פלטפורמת Pump.fun, המאפשרת לכל משתמש להשיק מטבע קריפטו חדש באופן מיידי ללא צורך בידע בתכנות.
כיצד פועל מנגנון עקומת הקישור במערכת האקולוגית Pump.fun?
מערכת Pump.fun משתמשת בעקומת בונדינג מתמטית שבה מחיר טוקן חדש עולה באופן אוטומטי ככל שיותר משתמשים רוכשים אותו, ובכך מבטיחה נזילות מיידית ללא תלות ביצרני שוק מסורתיים.
מדוע אקוסיסטם Pump.fun חווה תנודתיות קיצונית בטוקנים?
האקוסיסטם של Pump.fun חווה תנודתיות קיצונית משום שהחסם ליצירת טוקנים הוא כמעט אפסי, מה שמוביל לאלפי טוקנים בעלי שווי שוק זעיר המונעים בעיקר על ידי תרבות אינטרנט ויראלית וספקולציה מהירה של משקיעים פרטיים.
מה קורה כאשר טוקן של Pump.fun מגיע ליעד שווי השוק שלו?
כאשר טוקן של Pump.fun מגיע לסף מסוים של שווי שוק, הנזילות של הטוקן מועברת באופן אוטומטי לבורסה מבוזרת כמו ריידיום, ומאגר הנזילות ננעל לצמיתות כדי למנוע משיכות הונאה מצד המפתחים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום אקוסיסטם Pump.fun יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.