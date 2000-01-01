מה קורה כאשר טוקן של Pump.fun מגיע ליעד שווי השוק שלו?

כאשר טוקן של Pump.fun מגיע לסף מסוים של שווי שוק, הנזילות של הטוקן מועברת באופן אוטומטי לבורסה מבוזרת כמו ריידיום, ומאגר הנזילות ננעל לצמיתות כדי למנוע משיכות הונאה מצד המפתחים.