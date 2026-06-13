Aurora מחיר היום

מחיר Aurora (AURORA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.02659, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AURORA ל ILS הוא ₪ 0.02659 לכל AURORA.

Aurora כרגע מדורג במקום #739 לפי שווי שוק של ₪ 18.93M, עם היצע במחזור של 712.07M AURORA. ב‑24 השעות האחרונות, AURORA סחר בין ₪ 0.02637 (נמוך) ל ₪ 0.02739 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 103.45384605591149088, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0670371828108470608.

ביצועים לטווח קצר, AURORA נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +13.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 54.83K.

Aurora (AURORA) מידע שוק

דירוג No.739 שווי שוק ₪ 18.93M₪ 18.93M ₪ 18.93M נפח (24 שעות) ₪ 54.83K₪ 54.83K ₪ 54.83K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 26.59M₪ 26.59M ₪ 26.59M אספקת מחזור 712.07M 712.07M 712.07M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,759,398 999,759,398 999,759,398 שיעור מחזור 71.20% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Aurora הוא ₪ 18.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 54.83K. ההיצע במחזור של AURORA הוא 712.07M, עם היצע כולל של 999759398. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 26.59M.