Espresso מחיר היום

מחיר Espresso (ESP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08342, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ESP ל ILS הוא ₪ 0.08342 לכל ESP.

Espresso כרגע מדורג במקום #512 לפי שווי שוק של ₪ 43.42M, עם היצע במחזור של 520.55M ESP. ב‑24 השעות האחרונות, ESP סחר בין ₪ 0.07757 (נמוך) ל ₪ 0.08944 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.6535783092877747592, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1560557327268078425.

ביצועים לטווח קצר, ESP נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו +10.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 155.81K.

Espresso (ESP) מידע שוק

דירוג No.512 שווי שוק ₪ 43.42M₪ 43.42M ₪ 43.42M נפח (24 שעות) ₪ 155.81K₪ 155.81K ₪ 155.81K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 299.48M₪ 299.48M ₪ 299.48M אספקת מחזור 520.55M 520.55M 520.55M מקסימום היצע 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 אספקה כוללת 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 שיעור מחזור 14.50% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Espresso הוא ₪ 43.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 155.81K. ההיצע במחזור של ESP הוא 520.55M, עם היצע כולל של 3590000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 299.48M.