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מחיר Espresso בזמן אמת היום הוא 0.08342 ILS.ESP שווי השוק הוא 43,424,281 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ESP ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Espresso בזמן אמת היום הוא 0.08342 ILS.ESP שווי השוק הוא 43,424,281 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ESP ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Espresso סֵמֶל

Espresso מְחִיר(ESP)

1 ESP ל ILSמחיר חי:

₪0.2494557
₪0.2494557₪0.2494557
-1.06%1D
ILS
Espresso (ESP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 07:11:17 (UTC+8)

Espresso מחיר היום

מחיר Espresso (ESP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08342, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ESP ל ILS הוא ₪ 0.08342 לכל ESP.

Espresso כרגע מדורג במקום #512 לפי שווי שוק של ₪ 43.42M, עם היצע במחזור של 520.55M ESP. ב‑24 השעות האחרונות, ESP סחר בין ₪ 0.07757 (נמוך) ל ₪ 0.08944 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.6535783092877747592, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1560557327268078425.

ביצועים לטווח קצר, ESP נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו +10.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 155.81K.

Espresso (ESP) מידע שוק

No.512

₪ 43.42M
₪ 43.42M₪ 43.42M

₪ 155.81K
₪ 155.81K₪ 155.81K

₪ 299.48M
₪ 299.48M₪ 299.48M

520.55M
520.55M 520.55M

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

14.50%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Espresso הוא ₪ 43.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 155.81K. ההיצע במחזור של ESP הוא 520.55M, עם היצע כולל של 3590000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 299.48M.

Espresso היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.07757
₪ 0.07757₪ 0.07757
24 שעות נמוך
₪ 0.08944
₪ 0.08944₪ 0.08944
גבוה 24 שעות

₪ 0.07757
₪ 0.07757₪ 0.07757

₪ 0.08944
₪ 0.08944₪ 0.08944

₪ 0.6535783092877747592
₪ 0.6535783092877747592₪ 0.6535783092877747592

₪ 0.1560557327268078425
₪ 0.1560557327268078425₪ 0.1560557327268078425

-0.67%

-1.06%

+10.71%

+10.71%

Espresso (ESP) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Espressoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -0.0026726-1.06%
30 ימים₪ +0.01282+18.15%
60 ימים₪ +0.02177+35.31%
90 ימים₪ +0.01888+29.25%
Espresso שינוי מחיר היום

היום,ESP רשם שינוי של ₪ -0.0026726 (-1.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Espresso שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +0.01282 (+18.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Espresso שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ESP ראה שינוי של ₪ +0.02177 (+35.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Espresso שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +0.01888 (+29.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Espresso (ESP)?

בדוק את Espresso עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Espresso

Espresso (ESP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ESP הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Espresso (ESP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Espresso עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Espresso תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ESP תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Espresso תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Espresso ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Espresso? קניית ESP מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Espresso. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Espresso (ESP) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וEspressoיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Espresso (ESP) מדריך

מה אפשר לעשות עם Espresso

החזקת Espresso מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהEspresso (ESP)

Espresso is a high-performance base layer for rollups, making L2 transactions safe, fast, and seamless for users. Espresso is trusted by leading teams including Oﬀchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain, Celo.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 07:11:17 (UTC+8)

Espresso (ESP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTESP
₪0.2494557
₪0.2494557₪0.2494557
-1.00%
1.85M (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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1 ESP = 0.2494258 ILS