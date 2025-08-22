TROLL (TROLLSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.211356. במהלך 24 השעות האחרונות, TROLLSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.208016 לבין שיא של $ 0.264274, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TROLLSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.282892310338584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007595970290105848.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TROLLSOL השתנה ב -5.26% במהלך השעה האחרונה, -9.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+29.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TROLL (TROLLSOL) מידע שוק
No.222
$ 211.13M
$ 211.13M$ 211.13M
$ 794.47K
$ 794.47K$ 794.47K
$ 211.36M
$ 211.36M$ 211.36M
998.94M
998.94M 998.94M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
998,944,752.738474
998,944,752.738474 998,944,752.738474
99.89%
SOL
שווי השוק הנוכחי של TROLL הוא $ 211.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 794.47K. ההיצע במחזור של TROLLSOL הוא 998.94M, עם היצע כולל של 998944752.738474. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 211.36M.
TROLL (TROLLSOL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TROLLהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.02343182
-9.98%
30 ימים
$ +0.19437
+1,144.29%
60 ימים
$ +0.195599
+1,241.34%
90 ימים
$ +0.185764
+725.86%
TROLL שינוי מחיר היום
היום,TROLLSOL רשם שינוי של $ -0.02343182 (-9.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TROLL שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.19437 (+1,144.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TROLL שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TROLLSOL ראה שינוי של $ +0.195599 (+1,241.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TROLL שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.185764 (+725.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TROLL (TROLLSOL)?
$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.
