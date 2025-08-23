עוד על JELLYJELLY

jellyjelly סֵמֶל

jellyjelly מְחִיר(JELLYJELLY)

1 JELLYJELLY ל USDמחיר חי:

$0.017816
-5.57%1D
USD
jellyjelly (JELLYJELLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:43 (UTC+8)

jellyjelly (JELLYJELLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.017655
24 שעות נמוך
$ 0.01938
גבוה 24 שעות

$ 0.017655
$ 0.01938
$ 0.23480210051251457
$ 0.003710537802690673
-0.90%

-5.57%

-10.96%

-10.96%

jellyjelly (JELLYJELLY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.017816. במהלך 24 השעות האחרונות, JELLYJELLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.017655 לבין שיא של $ 0.01938, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JELLYJELLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23480210051251457, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003710537802690673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JELLYJELLY השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

jellyjelly (JELLYJELLY) מידע שוק

No.932

$ 17.82M
$ 64.67K
$ 17.82M
1000.00M
999,999,099
SOL

שווי השוק הנוכחי של jellyjelly הוא $ 17.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.67K. ההיצע במחזור של JELLYJELLY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999099. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.82M.

jellyjelly (JELLYJELLY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של jellyjellyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00105089-5.57%
30 ימים$ -0.003229-15.35%
60 ימים$ -0.014387-44.68%
90 ימים$ -0.013589-43.28%
jellyjelly שינוי מחיר היום

היום,JELLYJELLY רשם שינוי של $ -0.00105089 (-5.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

jellyjelly שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003229 (-15.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

jellyjelly שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JELLYJELLY ראה שינוי של $ -0.014387 (-44.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

jellyjelly שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.013589 (-43.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של jellyjelly (JELLYJELLY)?

בדוק את jellyjelly עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהjellyjelly (JELLYJELLY)

The jelly jelly coin is live... Making the internet fun again...

jellyjelly זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול jellyjellyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJELLYJELLY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים jellyjellyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךjellyjelly לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

jellyjellyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה jellyjelly (JELLYJELLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות jellyjelly (JELLYJELLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור jellyjelly.

בדוק את jellyjelly תחזית המחיר עכשיו‏!

jellyjelly (JELLYJELLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של jellyjelly (JELLYJELLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JELLYJELLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות jellyjelly (JELLYJELLY)

מחפש איך לקנותjellyjelly? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש jellyjellyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JELLYJELLY למטבעות מקומיים

jellyjelly מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של jellyjelly, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרjellyjelly הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על jellyjelly

כמה שווה jellyjelly (JELLYJELLY) היום?
החי JELLYJELLYהמחיר ב USD הוא 0.017816 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JELLYJELLY ל USD?
המחיר הנוכחי של JELLYJELLY ל USD הוא $ 0.017816. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של jellyjelly?
שווי השוק של JELLYJELLY הוא $ 17.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JELLYJELLY?
ההיצע במחזור של JELLYJELLY הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JELLYJELLY?
‏‏JELLYJELLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.23480210051251457 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JELLYJELLY?
JELLYJELLY ‏‏רשם מחירATL של 0.003710537802690673 USD.
מהו נפח המסחר של JELLYJELLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JELLYJELLY הוא $ 64.67K USD.
האם JELLYJELLY יעלה השנה?
JELLYJELLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JELLYJELLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:43 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

