LAB מחיר היום

מחיר LAB (LAB) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08724, עם שינוי של 4.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAB ל ILS הוא ₪ 0.08724 לכל LAB.

LAB כרגע מדורג במקום #202 לפי שווי שוק של ₪ 27.04M, עם היצע במחזור של 309.95M LAB. ב‑24 השעות האחרונות, LAB סחר בין ₪ 0.0791 (נמוך) ל ₪ 0.0879 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 81.38380881217456467, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2222172267202502524.

ביצועים לטווח קצר, LAB נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -0.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 203.03K.

LAB (LAB) מידע שוק

דירוג No.202 שווי שוק ₪ 27.04M₪ 27.04M ₪ 27.04M נפח (24 שעות) ₪ 203.03K₪ 203.03K ₪ 203.03K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 87.24M₪ 87.24M ₪ 87.24M אספקת מחזור 309.95M 309.95M 309.95M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 30.99% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של LAB הוא ₪ 27.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 203.03K. ההיצע במחזור של LAB הוא 309.95M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 87.24M.