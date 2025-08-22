עוד על MOODENG

Moo Deng

Moo Deng מְחִיר(MOODENG)

Moo Deng (MOODENG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:24:27 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) מידע על מחיר (USD)

Moo Deng (MOODENG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1433. במהלך 24 השעות האחרונות, MOODENG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.14221 לבין שיא של $ 0.16188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOODENGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6910521762606505, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000706993278775.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOODENG השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moo Deng (MOODENG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Moo Deng הוא $ 141.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.13M. ההיצע במחזור של MOODENG הוא 989.97M, עם היצע כולל של 989971791.17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.86M.

Moo Deng (MOODENG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Moo Dengהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0081153-5.36%
30 ימים$ -0.06389-30.84%
60 ימים$ +0.0041+2.94%
90 ימים$ -0.11546-44.63%
Moo Deng שינוי מחיר היום

היום,MOODENG רשם שינוי של $ -0.0081153 (-5.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Moo Deng שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.06389 (-30.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Moo Deng שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOODENG ראה שינוי של $ +0.0041 (+2.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Moo Deng שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.11546 (-44.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Moo Deng (MOODENG)?

בדוק את Moo Deng עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMoo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Moo Dengההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקMOODENG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Moo Dengאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMoo Deng לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Moo Dengתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moo Deng (MOODENG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moo Deng (MOODENG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moo Deng.

בדוק את Moo Deng תחזית המחיר עכשיו‏!

Moo Deng (MOODENG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moo Deng (MOODENG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOODENG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Moo Deng (MOODENG)

מחפש איך לקנותMoo Deng? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Moo Dengב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MOODENG למטבעות מקומיים

1 Moo Deng(MOODENG) ל VND
3,770.9395
1 Moo Deng(MOODENG) ל AUD
A$0.219249
1 Moo Deng(MOODENG) ל GBP
0.106042
1 Moo Deng(MOODENG) ל EUR
0.121805
1 Moo Deng(MOODENG) ל USD
$0.1433
1 Moo Deng(MOODENG) ל MYR
RM0.60186
1 Moo Deng(MOODENG) ל TRY
5.872434
1 Moo Deng(MOODENG) ל JPY
¥21.0651
1 Moo Deng(MOODENG) ל ARS
ARS$189.2993
1 Moo Deng(MOODENG) ל RUB
11.584372
1 Moo Deng(MOODENG) ל INR
12.545915
1 Moo Deng(MOODENG) ל IDR
Rp2,349.179952
1 Moo Deng(MOODENG) ל KRW
198.751368
1 Moo Deng(MOODENG) ל PHP
8.113646
1 Moo Deng(MOODENG) ל EGP
￡E.6.951483
1 Moo Deng(MOODENG) ל BRL
R$0.776686
1 Moo Deng(MOODENG) ל CAD
C$0.197754
1 Moo Deng(MOODENG) ל BDT
17.433878
1 Moo Deng(MOODENG) ל NGN
218.777543
1 Moo Deng(MOODENG) ל COP
$575.501398
1 Moo Deng(MOODENG) ל ZAR
R.2.513482
1 Moo Deng(MOODENG) ל UAH
5.939785
1 Moo Deng(MOODENG) ל VES
Bs20.062
1 Moo Deng(MOODENG) ל CLP
$137.4247
1 Moo Deng(MOODENG) ל PKR
Rs40.628416
1 Moo Deng(MOODENG) ל KZT
76.671232
1 Moo Deng(MOODENG) ל THB
฿4.647219
1 Moo Deng(MOODENG) ל TWD
NT$4.364918
1 Moo Deng(MOODENG) ל AED
د.إ0.525911
1 Moo Deng(MOODENG) ל CHF
Fr0.11464
1 Moo Deng(MOODENG) ל HKD
HK$1.119173
1 Moo Deng(MOODENG) ל AMD
֏54.714806
1 Moo Deng(MOODENG) ל MAD
.د.م1.2897
1 Moo Deng(MOODENG) ל MXN
$2.671112
1 Moo Deng(MOODENG) ל SAR
ريال0.537375
1 Moo Deng(MOODENG) ל PLN
0.521612
1 Moo Deng(MOODENG) ל RON
лв0.619056
1 Moo Deng(MOODENG) ל SEK
kr1.362783
1 Moo Deng(MOODENG) ל BGN
лв0.239311
1 Moo Deng(MOODENG) ל HUF
Ft48.724866
1 Moo Deng(MOODENG) ל CZK
3.006434
1 Moo Deng(MOODENG) ל KWD
د.ك0.0437065
1 Moo Deng(MOODENG) ל ILS
0.482921
1 Moo Deng(MOODENG) ל AOA
Kz130.627981
1 Moo Deng(MOODENG) ל BHD
.د.ب0.0538808
1 Moo Deng(MOODENG) ל BMD
$0.1433
1 Moo Deng(MOODENG) ל DKK
kr0.914254
1 Moo Deng(MOODENG) ל HNL
L3.751594
1 Moo Deng(MOODENG) ל MUR
6.540212
1 Moo Deng(MOODENG) ל NAD
$2.512049
1 Moo Deng(MOODENG) ל NOK
kr1.44733
1 Moo Deng(MOODENG) ל NZD
$0.24361
1 Moo Deng(MOODENG) ל PAB
B/.0.1433
1 Moo Deng(MOODENG) ל PGK
K0.604726
1 Moo Deng(MOODENG) ל QAR
ر.ق0.520179
1 Moo Deng(MOODENG) ל RSD
дин.14.351495

Moo Deng מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Moo Deng, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMoo Deng הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Moo Deng

כמה שווה Moo Deng (MOODENG) היום?
החי MOODENGהמחיר ב USD הוא 0.1433 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOODENG ל USD?
המחיר הנוכחי של MOODENG ל USD הוא $ 0.1433. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moo Deng?
שווי השוק של MOODENG הוא $ 141.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOODENG?
ההיצע במחזור של MOODENG הוא 989.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOODENG?
‏‏MOODENG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6910521762606505 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOODENG?
MOODENG ‏‏רשם מחירATL של 0.00000706993278775 USD.
מהו נפח המסחר של MOODENG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOODENG הוא $ 9.13M USD.
האם MOODENG יעלה השנה?
MOODENG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOODENG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:24:27 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

