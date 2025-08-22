עוד על PNUT

PNUT מידע על מחיר

PNUT אתר רשמי

PNUT טוקניומיקה

PNUT תחזית מחיר

PNUT היסטוריה

PNUT מדריך קנייה

PNUTממיר מטבעות לפיאט

PNUT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Peanut the Squirrel סֵמֶל

Peanut the Squirrel מְחִיר(PNUT)

1 PNUT ל USDמחיר חי:

$0.2137
$0.2137$0.2137
-5.94%1D
USD
Peanut the Squirrel (PNUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:32:42 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.212
$ 0.212$ 0.212
24 שעות נמוך
$ 0.2408
$ 0.2408$ 0.2408
גבוה 24 שעות

$ 0.212
$ 0.212$ 0.212

$ 0.2408
$ 0.2408$ 0.2408

$ 2.4688299377242013
$ 2.4688299377242013$ 2.4688299377242013

$ 0.03396493346027776
$ 0.03396493346027776$ 0.03396493346027776

+0.46%

-5.94%

-3.13%

-3.13%

Peanut the Squirrel (PNUT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2138. במהלך 24 השעות האחרונות, PNUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.212 לבין שיא של $ 0.2408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.4688299377242013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03396493346027776.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNUT השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -5.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peanut the Squirrel (PNUT) מידע שוק

No.196

$ 213.77M
$ 213.77M$ 213.77M

$ 15.12M
$ 15.12M$ 15.12M

$ 213.77M
$ 213.77M$ 213.77M

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,996.731916
999,851,996.731916 999,851,996.731916

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Peanut the Squirrel הוא $ 213.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.12M. ההיצע במחזור של PNUT הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999851996.731916. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.77M.

Peanut the Squirrel (PNUT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Peanut the Squirrelהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.013495-5.94%
30 ימים$ -0.0666-23.76%
60 ימים$ +0.012+5.94%
90 ימים$ -0.1138-34.74%
Peanut the Squirrel שינוי מחיר היום

היום,PNUT רשם שינוי של $ -0.013495 (-5.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Peanut the Squirrel שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0666 (-23.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Peanut the Squirrel שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PNUT ראה שינוי של $ +0.012 (+5.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Peanut the Squirrel שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1138 (-34.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Peanut the Squirrel (PNUT)?

בדוק את Peanut the Squirrel עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPeanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Peanut the Squirrelההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPNUT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Peanut the Squirrelאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPeanut the Squirrel לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Peanut the Squirrelתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Peanut the Squirrel (PNUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peanut the Squirrel (PNUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peanut the Squirrel.

בדוק את Peanut the Squirrel תחזית המחיר עכשיו‏!

Peanut the Squirrel (PNUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Peanut the Squirrel (PNUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PNUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Peanut the Squirrel (PNUT)

מחפש איך לקנותPeanut the Squirrel? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Peanut the Squirrelב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PNUT למטבעות מקומיים

1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל VND
5,626.147
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל AUD
A$0.327114
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל GBP
0.158212
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל EUR
0.18173
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל USD
$0.2138
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל MYR
RM0.89796
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל TRY
8.761524
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל JPY
¥31.4286
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל ARS
ARS$282.4298
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל RUB
17.283592
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל INR
18.71819
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל IDR
Rp3,504.917472
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל KRW
296.532048
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל PHP
12.105356
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל EGP
￡E.10.371438
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל BRL
R$1.158796
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל CAD
C$0.295044
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל BDT
26.010908
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל NGN
326.410598
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל COP
$858.633628
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל ZAR
R.3.750052
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל UAH
8.86201
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל VES
Bs29.932
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל CLP
$205.0342
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל PKR
Rs60.616576
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל KZT
114.391552
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל THB
฿6.933534
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל TWD
NT$6.512348
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל AED
د.إ0.784646
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל CHF
Fr0.17104
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל HKD
HK$1.669778
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל AMD
֏81.633116
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל MAD
.د.م1.9242
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל MXN
$3.985232
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל SAR
ريال0.80175
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל PLN
0.778232
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל RON
лв0.923616
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל SEK
kr2.033238
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל BGN
лв0.357046
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל HUF
Ft72.696276
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל CZK
4.485524
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל KWD
د.ك0.065209
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל ILS
0.720506
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל AOA
Kz194.893666
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל BHD
.د.ب0.0803888
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל BMD
$0.2138
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל DKK
kr1.364044
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל HNL
L5.597284
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל MUR
9.757832
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל NAD
$3.747914
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל NOK
kr2.15938
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל NZD
$0.36346
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל PAB
B/.0.2138
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל PGK
K0.902236
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל QAR
ر.ق0.776094
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ל RSD
дин.21.41207

Peanut the Squirrel מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Peanut the Squirrel, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPeanut the Squirrel הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Peanut the Squirrel

כמה שווה Peanut the Squirrel (PNUT) היום?
החי PNUTהמחיר ב USD הוא 0.2138 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PNUT ל USD?
המחיר הנוכחי של PNUT ל USD הוא $ 0.2138. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Peanut the Squirrel?
שווי השוק של PNUT הוא $ 213.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PNUT?
ההיצע במחזור של PNUT הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PNUT?
‏‏PNUT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.4688299377242013 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PNUT?
PNUT ‏‏רשם מחירATL של 0.03396493346027776 USD.
מהו נפח המסחר של PNUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PNUT הוא $ 15.12M USD.
האם PNUT יעלה השנה?
PNUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PNUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:32:42 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PNUT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PNUT
PNUT
USD
USD

1 PNUT = 0.2138 USD

מסחרPNUT

USDCPNUT
$0.2136
$0.2136$0.2136
-5.89%
USDTPNUT
$0.2137
$0.2137$0.2137
-5.89%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד