Peanut the Squirrel (PNUT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2138. במהלך 24 השעות האחרונות, PNUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.212 לבין שיא של $ 0.2408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.4688299377242013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03396493346027776.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNUT השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -5.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Peanut the Squirrel (PNUT) מידע שוק
No.196
$ 213.77M
$ 213.77M$ 213.77M
$ 15.12M
$ 15.12M$ 15.12M
$ 213.77M
$ 213.77M$ 213.77M
999.85M
999.85M 999.85M
999,851,996.731916
999,851,996.731916 999,851,996.731916
0.01%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Peanut the Squirrel הוא $ 213.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.12M. ההיצע במחזור של PNUT הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999851996.731916. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.77M.
Peanut the Squirrel (PNUT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Peanut the Squirrelהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.013495
-5.94%
30 ימים
$ -0.0666
-23.76%
60 ימים
$ +0.012
+5.94%
90 ימים
$ -0.1138
-34.74%
Peanut the Squirrel שינוי מחיר היום
היום,PNUT רשם שינוי של $ -0.013495 (-5.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Peanut the Squirrel שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0666 (-23.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Peanut the Squirrel שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PNUT ראה שינוי של $ +0.012 (+5.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Peanut the Squirrel שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1138 (-34.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Peanut the Squirrel (PNUT)?
Peanut the Squirrel זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Peanut the Squirrelההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPNUT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Peanut the Squirrelאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPeanut the Squirrel לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Peanut the Squirrelתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Peanut the Squirrel (PNUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peanut the Squirrel (PNUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peanut the Squirrel.
הבנת הטוקנומיקה של Peanut the Squirrel (PNUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PNUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Peanut the Squirrel (PNUT)
מחפש איך לקנותPeanut the Squirrel? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Peanut the Squirrelב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.