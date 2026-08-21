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מחיר UnifAI בזמן אמת היום הוא 0.2625 ILS.UAI שווי השוק הוא 62,737,500 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר UAI ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר UnifAI בזמן אמת היום הוא 0.2625 ILS.UAI שווי השוק הוא 62,737,500 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר UAI ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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UnifAI סֵמֶל

UnifAI מְחִיר(UAI)

1 UAI ל ILSמחיר חי:

₪0.784875
₪0.784875₪0.784875
-1.35%1D
ILS
UnifAI (UAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 11:42:26 (UTC+8)

UnifAI מחיר היום

מחיר UnifAI (UAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.2625, עם שינוי של 1.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UAI ל ILS הוא ₪ 0.2625 לכל UAI.

UnifAI כרגע מדורג במקום #288 לפי שווי שוק של ₪ 62.74M, עם היצע במחזור של 239.00M UAI. ב‑24 השעות האחרונות, UAI סחר בין ₪ 0.2571 (נמוך) ל ₪ 0.2745 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.829759723440998037, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1549305864393388816.

ביצועים לטווח קצר, UAI נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +3.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 111.11K.

UnifAI (UAI) מידע שוק

No.288

₪ 62.74M
₪ 62.74M₪ 62.74M

₪ 111.11K
₪ 111.11K₪ 111.11K

₪ 262.50M
₪ 262.50M₪ 262.50M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

שווי השוק הנוכחי של UnifAI הוא ₪ 62.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 111.11K. ההיצע במחזור של UAI הוא 239.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 262.50M.

UnifAI היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.2571
₪ 0.2571₪ 0.2571
24 שעות נמוך
₪ 0.2745
₪ 0.2745₪ 0.2745
גבוה 24 שעות

₪ 0.2571
₪ 0.2571₪ 0.2571

₪ 0.2745
₪ 0.2745₪ 0.2745

₪ 1.829759723440998037
₪ 1.829759723440998037₪ 1.829759723440998037

₪ 0.1549305864393388816
₪ 0.1549305864393388816₪ 0.1549305864393388816

-0.12%

-1.35%

+3.22%

+3.22%

UnifAI (UAI) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של UnifAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -0.010741-1.35%
30 ימים₪ -0.063-19.36%
60 ימים₪ -0.0437-14.28%
90 ימים₪ -0.0136-4.93%
UnifAI שינוי מחיר היום

היום,UAI רשם שינוי של ₪ -0.010741 (-1.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UnifAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.063 (-19.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UnifAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UAI ראה שינוי של ₪ -0.0437 (-14.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UnifAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.0136 (-4.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UnifAI (UAI)?

בדוק את UnifAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור UnifAI

UnifAI (UAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של UAI הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
UnifAI (UAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של UnifAI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר UnifAI תגיע ב 2026–2027? בקר בדף UAI תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על UnifAI תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע UnifAI ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם UnifAI? קניית UAI מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות UnifAI. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את UnifAI (UAI) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וUnifAIיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות UnifAI (UAI) מדריך

מה אפשר לעשות עם UnifAI

החזקת UnifAI מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של UnifAI (UAI) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהUnifAI (UAI)

UnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.

UnifAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UnifAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UnifAI

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 11:42:26 (UTC+8)

UnifAI (UAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUAI
₪0.78637
₪0.78637₪0.78637
-1.31%
418.20K (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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1 UAI = 0.784875 ILS