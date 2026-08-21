UnifAI מחיר היום

מחיר UnifAI (UAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.2625, עם שינוי של 1.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UAI ל ILS הוא ₪ 0.2625 לכל UAI.

UnifAI כרגע מדורג במקום #288 לפי שווי שוק של ₪ 62.74M, עם היצע במחזור של 239.00M UAI. ב‑24 השעות האחרונות, UAI סחר בין ₪ 0.2571 (נמוך) ל ₪ 0.2745 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.829759723440998037, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1549305864393388816.

ביצועים לטווח קצר, UAI נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +3.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 111.11K.

UnifAI (UAI) מידע שוק

דירוג No.288 שווי שוק ₪ 62.74M₪ 62.74M ₪ 62.74M נפח (24 שעות) ₪ 111.11K₪ 111.11K ₪ 111.11K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 262.50M₪ 262.50M ₪ 262.50M אספקת מחזור 239.00M 239.00M 239.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 23.90% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של UnifAI הוא ₪ 62.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 111.11K. ההיצע במחזור של UAI הוא 239.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 262.50M.