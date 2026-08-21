Data Network מחיר היום

מחיר Data Network (DATA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.183, עם שינוי של 1.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DATA ל ILS הוא ₪ 0.183 לכל DATA.

Data Network כרגע מדורג במקום #167 לפי שווי שוק של ₪ 65.21M, עם היצע במחזור של 356.32M DATA. ב‑24 השעות האחרונות, DATA סחר בין ₪ 0.1772 (נמוך) ל ₪ 0.1842 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 44.52682957896355598, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.82341673929941985.

ביצועים לטווח קצר, DATA נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -8.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 120.18K.

Data Network (DATA) מידע שוק

דירוג No.167 שווי שוק ₪ 65.21M₪ 65.21M ₪ 65.21M נפח (24 שעות) ₪ 120.18K₪ 120.18K ₪ 120.18K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 188.46M₪ 188.46M ₪ 188.46M אספקת מחזור 356.32M 356.32M 356.32M מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 בלוקצ'יין ציבורי STORY

שווי השוק הנוכחי של Data Network הוא ₪ 65.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 120.18K. ההיצע במחזור של DATA הוא 356.32M, עם היצע כולל של 1029849510. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 188.46M.