ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

שֵׁםME

דירוגNo.339

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)11.57%

אספקת מחזור167,133,028.583898

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת999,996,706.534461

שיעור מחזור0.1671%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים13.238140041584465,2024-12-10

המחיר הנמוך ביותר0.6427142402325082,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ME/USDT
ME
ME/USDT
