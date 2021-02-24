עוד על MASK

Mask Network סֵמֶל

Mask Network מְחִיר(MASK)

1 MASK ל USDמחיר חי:

$1.229
-3.07%1D
Mask Network (MASK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:42:18 (UTC+8)

Mask Network (MASK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.25%

-3.07%

-2.39%

-2.39%

Mask Network (MASK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.229. במהלך 24 השעות האחרונות, MASK נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.212 לבין שיא של $ 1.32, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MASKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 97.91962343, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9302019593035298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MASK השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -3.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mask Network (MASK) מידע שוק

No.317

100.00%

2021-02-24 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Mask Network הוא $ 122.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 955.11K. ההיצע במחזור של MASK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.90M.

Mask Network (MASK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mask Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03893-3.07%
30 ימים$ -0.167-11.97%
60 ימים$ -0.001-0.09%
90 ימים$ -0.627-33.79%
Mask Network שינוי מחיר היום

היום,MASK רשם שינוי של $ -0.03893 (-3.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mask Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.167 (-11.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mask Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MASK ראה שינוי של $ -0.001 (-0.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mask Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.627 (-33.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mask Network (MASK)?

בדוק את Mask Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMask Network (MASK)

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Mask Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mask Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMASK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mask Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMask Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mask Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mask Network (MASK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mask Network (MASK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mask Network.

בדוק את Mask Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Mask Network (MASK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mask Network (MASK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MASK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mask Network (MASK)

מחפש איך לקנותMask Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mask Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MASK למטבעות מקומיים

1 Mask Network(MASK) ל VND
32,341.135
32,341.135
1 Mask Network(MASK) ל AUD
A$1.88037
A$1.88037
1 Mask Network(MASK) ל GBP
0.90946
0.90946
1 Mask Network(MASK) ל EUR
1.04465
1.04465
1 Mask Network(MASK) ל USD
$1.229
$1.229
1 Mask Network(MASK) ל MYR
RM5.1618
RM5.1618
1 Mask Network(MASK) ל TRY
50.389
50.389
1 Mask Network(MASK) ל JPY
¥180.663
¥180.663
1 Mask Network(MASK) ל ARS
ARS$1,629.96125
1 Mask Network(MASK) ל RUB
99.35236
99.35236
1 Mask Network(MASK) ל INR
107.58666
107.58666
1 Mask Network(MASK) ל IDR
Rp19,822.57787
1 Mask Network(MASK) ל KRW
1,706.93352
1,706.93352
1 Mask Network(MASK) ל PHP
69.62285
69.62285
1 Mask Network(MASK) ל EGP
￡E.59.63108
￡E.59.63108
1 Mask Network(MASK) ל BRL
R$6.66118
R$6.66118
1 Mask Network(MASK) ל CAD
C$1.69602
C$1.69602
1 Mask Network(MASK) ל BDT
149.52014
149.52014
1 Mask Network(MASK) ל NGN
1,879.20245
1,879.20245
1 Mask Network(MASK) ל COP
$4,916
$4,916
1 Mask Network(MASK) ל ZAR
R.21.58124
R.21.58124
1 Mask Network(MASK) ל UAH
50.94205
50.94205
1 Mask Network(MASK) ל VES
Bs172.06
Bs172.06
1 Mask Network(MASK) ל CLP
$1,179.84
$1,179.84
1 Mask Network(MASK) ל PKR
Rs348.44608
Rs348.44608
1 Mask Network(MASK) ל KZT
657.56416
657.56416
1 Mask Network(MASK) ל THB
฿39.85647
฿39.85647
1 Mask Network(MASK) ל TWD
NT$37.45992
NT$37.45992
1 Mask Network(MASK) ל AED
د.إ4.51043
د.إ4.51043
1 Mask Network(MASK) ל CHF
Fr0.9832
Fr0.9832
1 Mask Network(MASK) ל HKD
HK$9.59849
HK$9.59849
1 Mask Network(MASK) ל AMD
֏470.51036
֏470.51036
1 Mask Network(MASK) ל MAD
.د.م11.061
.د.م11.061
1 Mask Network(MASK) ל MXN
$22.87169
$22.87169
1 Mask Network(MASK) ל SAR
ريال4.60875
ريال4.60875
1 Mask Network(MASK) ל PLN
4.47356
4.47356
1 Mask Network(MASK) ל RON
лв5.29699
лв5.29699
1 Mask Network(MASK) ל SEK
kr11.70008
kr11.70008
1 Mask Network(MASK) ל BGN
лв2.05243
лв2.05243
1 Mask Network(MASK) ל HUF
Ft417.58962
Ft417.58962
1 Mask Network(MASK) ל CZK
25.78442
25.78442
1 Mask Network(MASK) ל KWD
د.ك0.374845
د.ك0.374845
1 Mask Network(MASK) ל ILS
4.14173
4.14173
1 Mask Network(MASK) ל AOA
Kz1,120.31953
1 Mask Network(MASK) ל BHD
.د.ب0.463333
.د.ب0.463333
1 Mask Network(MASK) ל BMD
$1.229
$1.229
1 Mask Network(MASK) ל DKK
kr7.82873
kr7.82873
1 Mask Network(MASK) ל HNL
L32.17522
L32.17522
1 Mask Network(MASK) ל MUR
56.09156
56.09156
1 Mask Network(MASK) ל NAD
$21.54437
$21.54437
1 Mask Network(MASK) ל NOK
kr12.38832
kr12.38832
1 Mask Network(MASK) ל NZD
$2.0893
$2.0893
1 Mask Network(MASK) ל PAB
B/.1.229
B/.1.229
1 Mask Network(MASK) ל PGK
K5.18638
K5.18638
1 Mask Network(MASK) ל QAR
ر.ق4.46127
ر.ق4.46127
1 Mask Network(MASK) ל RSD
дин.123.08435

Mask Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mask Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMask Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mask Network

כמה שווה Mask Network (MASK) היום?
החי MASKהמחיר ב USD הוא 1.229 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MASK ל USD?
המחיר הנוכחי של MASK ל USD הוא $ 1.229. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mask Network?
שווי השוק של MASK הוא $ 122.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MASK?
ההיצע במחזור של MASK הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MASK?
‏‏MASK השיג מחיר שיא (ATH) של 97.91962343 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MASK?
MASK ‏‏רשם מחירATL של 0.9302019593035298 USD.
מהו נפח המסחר של MASK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MASK הוא $ 955.11K USD.
האם MASK יעלה השנה?
MASK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MASK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:42:18 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

