Vision מחיר היום

מחיר Vision (VSN) בזמן אמת היום הוא $ 0.07456, עם שינוי של 7.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VSN ל USD הוא $ 0.07456 לכל VSN.

Vision כרגע מדורג במקום #145 לפי שווי שוק של $ 255.05M, עם היצע במחזור של 3.42B VSN. ב‑24 השעות האחרונות, VSN סחר בין $ 0.07177 (נמוך) ל $ 0.08426 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.22489627050756025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.07159644305887652.

ביצועים לטווח קצר, VSN נע ב +1.55% בשעה האחרונה ו -25.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 271.63K.

Vision (VSN) מידע שוק

דירוג No.145 שווי שוק $ 255.05M$ 255.05M $ 255.05M נפח (24 שעות) $ 271.63K$ 271.63K $ 271.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 313.15M$ 313.15M $ 313.15M אספקת מחזור 3.42B 3.42B 3.42B מקסימום היצע 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 אספקה כוללת 4,224,252,570.728481 4,224,252,570.728481 4,224,252,570.728481 שיעור מחזור 81.44% בלוקצ'יין ציבורי ETH

