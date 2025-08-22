Alchemist AI (ALCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10275. במהלך 24 השעות האחרונות, ALCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09742 לבין שיא של $ 0.11024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23717574498348756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00032770722617208.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALCH השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, +1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Alchemist AI (ALCH) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Alchemist AI הוא $ 87.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 120.98K. ההיצע במחזור של ALCH הוא 850.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.75M.
Alchemist AI (ALCH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Alchemist AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0014686
+1.45%
30 ימים
$ -0.03584
-25.87%
60 ימים
$ -0.02186
-17.55%
90 ימים
$ -0.02999
-22.60%
Alchemist AI שינוי מחיר היום
היום,ALCH רשם שינוי של $ +0.0014686 (+1.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Alchemist AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03584 (-25.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Alchemist AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALCH ראה שינוי של $ -0.02186 (-17.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Alchemist AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02999 (-22.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Alchemist AI (ALCH)?
Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.
Alchemist AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Alchemist AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקALCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Alchemist AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlchemist AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Alchemist AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Alchemist AI (ALCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alchemist AI (ALCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alchemist AI.
הבנת הטוקנומיקה של Alchemist AI (ALCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Alchemist AI (ALCH)
מחפש איך לקנותAlchemist AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Alchemist AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
