Alchemist AI סֵמֶל

Alchemist AI מְחִיר(ALCH)

1 ALCH ל USDמחיר חי:

+1.45%1D
USD
Alchemist AI (ALCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:49:20 (UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.43%

+1.45%

-26.62%

-26.62%

Alchemist AI (ALCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10275. במהלך 24 השעות האחרונות, ALCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09742 לבין שיא של $ 0.11024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23717574498348756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00032770722617208.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALCH השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, +1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alchemist AI (ALCH) מידע שוק

No.417

85.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Alchemist AI הוא $ 87.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 120.98K. ההיצע במחזור של ALCH הוא 850.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.75M.

Alchemist AI (ALCH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Alchemist AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0014686+1.45%
30 ימים$ -0.03584-25.87%
60 ימים$ -0.02186-17.55%
90 ימים$ -0.02999-22.60%
Alchemist AI שינוי מחיר היום

היום,ALCH רשם שינוי של $ +0.0014686 (+1.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Alchemist AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03584 (-25.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Alchemist AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALCH ראה שינוי של $ -0.02186 (-17.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Alchemist AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02999 (-22.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Alchemist AI (ALCH)?

בדוק את Alchemist AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAlchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Alchemist AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Alchemist AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקALCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Alchemist AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlchemist AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Alchemist AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alchemist AI (ALCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alchemist AI (ALCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alchemist AI.

בדוק את Alchemist AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Alchemist AI (ALCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alchemist AI (ALCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Alchemist AI (ALCH)

מחפש איך לקנותAlchemist AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Alchemist AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ALCH למטבעות מקומיים

1 Alchemist AI(ALCH) ל VND
2,703.86625
1 Alchemist AI(ALCH) ל AUD
A$0.158235
1 Alchemist AI(ALCH) ל GBP
0.076035
1 Alchemist AI(ALCH) ל EUR
0.0873375
1 Alchemist AI(ALCH) ל USD
$0.10275
1 Alchemist AI(ALCH) ל MYR
RM0.43155
1 Alchemist AI(ALCH) ל TRY
4.21275
1 Alchemist AI(ALCH) ל JPY
¥15.10425
1 Alchemist AI(ALCH) ל ARS
ARS$135.73275
1 Alchemist AI(ALCH) ל RUB
8.28165
1 Alchemist AI(ALCH) ל INR
8.998845
1 Alchemist AI(ALCH) ל IDR
Rp1,657.2578325
1 Alchemist AI(ALCH) ל KRW
142.70742
1 Alchemist AI(ALCH) ל PHP
5.8310625
1 Alchemist AI(ALCH) ל EGP
￡E.4.9844025
1 Alchemist AI(ALCH) ל BRL
R$0.55896
1 Alchemist AI(ALCH) ל CAD
C$0.141795
1 Alchemist AI(ALCH) ל BDT
12.385485
1 Alchemist AI(ALCH) ל NGN
156.8694525
1 Alchemist AI(ALCH) ל COP
$411
1 Alchemist AI(ALCH) ל ZAR
R.1.8012075
1 Alchemist AI(ALCH) ל UAH
4.20864
1 Alchemist AI(ALCH) ל VES
Bs14.385
1 Alchemist AI(ALCH) ל CLP
$98.53725
1 Alchemist AI(ALCH) ל PKR
Rs28.8943275
1 Alchemist AI(ALCH) ל KZT
54.74109
1 Alchemist AI(ALCH) ל THB
฿3.3342375
1 Alchemist AI(ALCH) ל TWD
NT$3.13182
1 Alchemist AI(ALCH) ל AED
د.إ0.3770925
1 Alchemist AI(ALCH) ל CHF
Fr0.0822
1 Alchemist AI(ALCH) ל HKD
HK$0.8024775
1 Alchemist AI(ALCH) ל AMD
֏38.90526
1 Alchemist AI(ALCH) ל MAD
.د.م0.9216675
1 Alchemist AI(ALCH) ל MXN
$1.91526
1 Alchemist AI(ALCH) ל SAR
ريال0.3853125
1 Alchemist AI(ALCH) ל PLN
0.37401
1 Alchemist AI(ALCH) ל RON
лв0.44388
1 Alchemist AI(ALCH) ל SEK
kr0.97818
1 Alchemist AI(ALCH) ל BGN
лв0.1715925
1 Alchemist AI(ALCH) ל HUF
Ft34.9483575
1 Alchemist AI(ALCH) ל CZK
2.1567225
1 Alchemist AI(ALCH) ל KWD
د.ك0.03133875
1 Alchemist AI(ALCH) ל ILS
0.347295
1 Alchemist AI(ALCH) ל AOA
Kz93.6638175
1 Alchemist AI(ALCH) ל BHD
.د.ب0.03873675
1 Alchemist AI(ALCH) ל BMD
$0.10275
1 Alchemist AI(ALCH) ל DKK
kr0.655545
1 Alchemist AI(ALCH) ל HNL
L2.6643075
1 Alchemist AI(ALCH) ל MUR
4.68951
1 Alchemist AI(ALCH) ל NAD
$1.79607
1 Alchemist AI(ALCH) ל NOK
kr1.03983
1 Alchemist AI(ALCH) ל NZD
$0.174675
1 Alchemist AI(ALCH) ל PAB
B/.0.10275
1 Alchemist AI(ALCH) ל PGK
K0.429495
1 Alchemist AI(ALCH) ל QAR
ر.ق0.3709275
1 Alchemist AI(ALCH) ל RSD
дин.10.297605

Alchemist AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Alchemist AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAlchemist AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Alchemist AI

כמה שווה Alchemist AI (ALCH) היום?
החי ALCHהמחיר ב USD הוא 0.10275 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALCH ל USD?
המחיר הנוכחי של ALCH ל USD הוא $ 0.10275. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alchemist AI?
שווי השוק של ALCH הוא $ 87.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALCH?
ההיצע במחזור של ALCH הוא 850.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALCH?
‏‏ALCH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.23717574498348756 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALCH?
ALCH ‏‏רשם מחירATL של 0.00032770722617208 USD.
מהו נפח המסחר של ALCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALCH הוא $ 120.98K USD.
האם ALCH יעלה השנה?
ALCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Alchemist AI (ALCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

