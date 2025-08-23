עוד על FLOW

FLOW מידע על מחיר

FLOW מסמך לבן

FLOW אתר רשמי

FLOW טוקניומיקה

FLOW תחזית מחיר

FLOW היסטוריה

FLOW מדריך קנייה

FLOWממיר מטבעות לפיאט

FLOW ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FLOW סֵמֶל

FLOW מְחִיר(FLOW)

1 FLOW ל USDמחיר חי:

$0.3926
$0.3926$0.3926
-1.40%1D
USD
FLOW (FLOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:40:17 (UTC+8)

FLOW (FLOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3858
$ 0.3858$ 0.3858
24 שעות נמוך
$ 0.4198
$ 0.4198$ 0.4198
גבוה 24 שעות

$ 0.3858
$ 0.3858$ 0.3858

$ 0.4198
$ 0.4198$ 0.4198

$ 46.16255049
$ 46.16255049$ 46.16255049

$ 0.2915829371670184
$ 0.2915829371670184$ 0.2915829371670184

+0.84%

-1.40%

+3.50%

+3.50%

FLOW (FLOW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3926. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3858 לבין שיא של $ 0.4198, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 46.16255049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.2915829371670184.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOW השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FLOW (FLOW) מידע שוק

No.106

$ 629.66M
$ 629.66M$ 629.66M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 629.66M
$ 629.66M$ 629.66M

1.60B
1.60B 1.60B

--
----

1,603,828,839.3184383
1,603,828,839.3184383 1,603,828,839.3184383

0.01%

FLOW

שווי השוק הנוכחי של FLOW הוא $ 629.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.08M. ההיצע במחזור של FLOW הוא 1.60B, עם היצע כולל של 1603828839.3184383. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 629.66M.

FLOW (FLOW) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FLOWהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005574-1.40%
30 ימים$ -0.0233-5.61%
60 ימים$ +0.0713+22.19%
90 ימים$ -0.0105-2.61%
FLOW שינוי מחיר היום

היום,FLOW רשם שינוי של $ -0.005574 (-1.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FLOW שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0233 (-5.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FLOW שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLOW ראה שינוי של $ +0.0713 (+22.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FLOW שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0105 (-2.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FLOW (FLOW)?

בדוק את FLOW עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

FLOW זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FLOWההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLOW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FLOWאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFLOW לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FLOWתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FLOW (FLOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FLOW (FLOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FLOW.

בדוק את FLOW תחזית המחיר עכשיו‏!

FLOW (FLOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FLOW (FLOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FLOW (FLOW)

מחפש איך לקנותFLOW? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FLOWב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FLOW למטבעות מקומיים

1 FLOW(FLOW) ל VND
10,331.269
1 FLOW(FLOW) ל AUD
A$0.600678
1 FLOW(FLOW) ל GBP
0.290524
1 FLOW(FLOW) ל EUR
0.33371
1 FLOW(FLOW) ל USD
$0.3926
1 FLOW(FLOW) ל MYR
RM1.64892
1 FLOW(FLOW) ל TRY
16.092674
1 FLOW(FLOW) ל JPY
¥57.7122
1 FLOW(FLOW) ל ARS
ARS$526.979128
1 FLOW(FLOW) ל RUB
31.686746
1 FLOW(FLOW) ל INR
34.360352
1 FLOW(FLOW) ל IDR
Rp6,332.257178
1 FLOW(FLOW) ל KRW
545.274288
1 FLOW(FLOW) ל PHP
22.24079
1 FLOW(FLOW) ל EGP
￡E.19.045026
1 FLOW(FLOW) ל BRL
R$2.12004
1 FLOW(FLOW) ל CAD
C$0.541788
1 FLOW(FLOW) ל BDT
47.763716
1 FLOW(FLOW) ל NGN
600.30503
1 FLOW(FLOW) ל COP
$1,570.4
1 FLOW(FLOW) ל ZAR
R.6.897982
1 FLOW(FLOW) ל UAH
16.27327
1 FLOW(FLOW) ל VES
Bs54.964
1 FLOW(FLOW) ל CLP
$376.5034
1 FLOW(FLOW) ל PKR
Rs111.309952
1 FLOW(FLOW) ל KZT
210.056704
1 FLOW(FLOW) ל THB
฿12.724166
1 FLOW(FLOW) ל TWD
NT$11.958596
1 FLOW(FLOW) ל AED
د.إ1.440842
1 FLOW(FLOW) ל CHF
Fr0.31408
1 FLOW(FLOW) ל HKD
HK$3.066206
1 FLOW(FLOW) ל AMD
֏150.302984
1 FLOW(FLOW) ל MAD
.د.م3.5334
1 FLOW(FLOW) ל MXN
$7.286656
1 FLOW(FLOW) ל SAR
ريال1.47225
1 FLOW(FLOW) ל PLN
1.429064
1 FLOW(FLOW) ל RON
лв1.692106
1 FLOW(FLOW) ל SEK
kr3.737552
1 FLOW(FLOW) ל BGN
лв0.655642
1 FLOW(FLOW) ל HUF
Ft133.30733
1 FLOW(FLOW) ל CZK
8.232822
1 FLOW(FLOW) ל KWD
د.ك0.119743
1 FLOW(FLOW) ל ILS
1.319136
1 FLOW(FLOW) ל AOA
Kz357.882382
1 FLOW(FLOW) ל BHD
.د.ب0.1480102
1 FLOW(FLOW) ל BMD
$0.3926
1 FLOW(FLOW) ל DKK
kr2.500862
1 FLOW(FLOW) ל HNL
L10.278268
1 FLOW(FLOW) ל MUR
17.918264
1 FLOW(FLOW) ל NAD
$6.882278
1 FLOW(FLOW) ל NOK
kr3.953482
1 FLOW(FLOW) ל NZD
$0.66742
1 FLOW(FLOW) ל PAB
B/.0.3926
1 FLOW(FLOW) ל PGK
K1.656772
1 FLOW(FLOW) ל QAR
ر.ق1.425138
1 FLOW(FLOW) ל RSD
дин.39.29926

FLOW מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FLOW, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFLOW הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FLOW

כמה שווה FLOW (FLOW) היום?
החי FLOWהמחיר ב USD הוא 0.3926 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLOW ל USD?
המחיר הנוכחי של FLOW ל USD הוא $ 0.3926. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FLOW?
שווי השוק של FLOW הוא $ 629.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLOW?
ההיצע במחזור של FLOW הוא 1.60B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLOW?
‏‏FLOW השיג מחיר שיא (ATH) של 46.16255049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLOW?
FLOW ‏‏רשם מחירATL של 0.2915829371670184 USD.
מהו נפח המסחר של FLOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLOW הוא $ 1.08M USD.
האם FLOW יעלה השנה?
FLOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:40:17 (UTC+8)

FLOW (FLOW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

FLOW-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FLOW
FLOW
USD
USD

1 FLOW = 0.3926 USD

מסחרFLOW

USDTFLOW
$0.3926
$0.3926$0.3926
-1.38%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד