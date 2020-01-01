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برترین توکن‌ های اکوسیستم Monad بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Monad را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,337.45
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 8.72B
$ 1.34M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,169.11
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.577
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 62,985
+0.02%
+0.00%
-3.07%
$ 6.12B
$ 98.38M
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.22M
8
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.32M
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
13
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
14
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
15
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
16
Monad
Monad
MON
$ 0.02094
+0.10%
-1.19%
-1.80%
$ 245.61M
$ 8.30M
17
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.314
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
18
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
19
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1236
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
20
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.78
+0.07%
0.00%
+0.82%
$ 118.64M
$ 8.93M
21
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999152
+0.02%
0.00%
-0.01%
$ 95.21M
$ 1.27M
22
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
23
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.23M
$ 3.69K
24
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1934
-0.15%
+7.76%
-16.28%
$ 55.83M
$ 402.51K
25
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.42M
--
26
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 64,569
+0.02%
+0.00%
-2.95%
$ 35.91M
--
27
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,029
+0.03%
+0.00%
-2.95%
$ 34.95M
$ 9.23K
28
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999726
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 26.03M
$ 511.33K
29
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.27M
$ 8.67
30
ShMonad
ShMonad
SHMON
$ 0.03321282
-0.07%
-0.01%
-1.89%
$ 7.90M
$ 467.47
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.052741
-0.14%
-0.01%
-1.34%
$ 4.75M
$ 9.45
32
Mu Digital AZND
Mu Digital AZND
AZND
$ 0.178421
0.00%
--
0.00%
$ 2.91M
$ 1.21K
33
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 2.24M
--
34
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993541
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 2.05M
$ 134.78K
35
Chog
Chog
CHOG
$ 0.00184429
-2.24%
-0.08%
+90.88%
$ 1.84M
$ 8.64K
36
Magma Staked Monad
Magma Staked Monad
GMON
$ 0.0224736
-0.14%
-0.01%
-1.53%
$ 1.58M
$ 138.37
37
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02071682
+0.36%
-0.01%
-1.71%
$ 1.52M
$ 2.71K
38
LeverUp USD
LeverUp USD
LVUSD
$ 0.988844
0.00%
-0.00%
-1.21%
$ 1.39M
$ 3.90K
39
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBOND
MUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
40
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.037
+0.10%
+0.01%
-0.10%
$ 615.73K
$ 535.42
41
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 613.39K
$ 134.78K
42
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00137657
+0.93%
-0.03%
-19.42%
$ 578.91K
$ 76.48
43
aPriori Monad LST
aPriori Monad LST
APRMON
$ 0.02232039
-0.12%
-0.01%
-1.96%
$ 560.05K
$ 27.69K
44
emonad
emonad
EMO
$ 0.00039996
+0.87%
-0.05%
-13.35%
$ 399.96K
$ 646.14
45
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 292.17K
$ 836.34K
46
Mu Digital Locked AZND
Mu Digital Locked AZND
LOAZND
$ 1.45
0.00%
--
0.00%
$ 257.58K
$ 54.55
47
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00033418
+0.01%
+0.00%
-10.06%
$ 220.18K
$ 13.19K
48
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.238117
+0.08%
-0.00%
-1.76%
$ 199.20K
$ 319.21
49
Long
Long
LONG
$ 2.3054E-7
0.00%
+0.80%
-1.85%
$ 181.39K
--
50
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
0.00%
0.00%
$ 177.65K
$ 286.76

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Monad چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Monad به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 67 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $126.19B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Monad چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Monad که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MONI با ثبت تغییر قیمتی 9.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Monad در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 67 توکن از دسته اکوسیستم Monad را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Monad می‌توان به USDC, WSTETH, WBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Monad چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Monad در حال حاضر حدود $126.19B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Monad، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.