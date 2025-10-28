Midas mHYPERMHYPER چیست

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Midas mHYPER (MHYPER) امروز Midas mHYPER (MHYPER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MHYPER به واحد USD برابر است با 1.048 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MHYPER نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.048 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MHYPER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Midas mHYPER چقدر است؟ ارزش بازار MHYPER برابر است با $ 264.98M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MHYPER چقدر است؟ عرضه در گردش MHYPER برابر است با 252.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MHYPER چقدر بوده است؟ MHYPER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.048 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MHYPER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MHYPER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.024 USD رسید. حجم معاملات MHYPER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MHYPER برابر است با -- USD . آیا MHYPER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MHYPER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MHYPER مراجعه کنید.

