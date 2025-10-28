قیمت لحظه‌ ای Midas mHYPER امروز برابر است با 1.048 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MHYPER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MHYPER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Midas mHYPER امروز برابر است با 1.048 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MHYPER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MHYPER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$1.048
0.00%1D
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:47:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Midas mHYPER (MHYPER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.048
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.048
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.048
$ 1.048
$ 1.048
$ 1.024
0.00%

0.00%

+0.16%

+0.16%

قیمت لحظه‌ ای Midas mHYPER (MHYPER) برابر است با $1.048. در 24 ساعت گذشته، MHYPER در بازه قیمتی حداقل $ 1.048 تا حداکثر $ 1.048 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MHYPER برابر با $ 1.048 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.024 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MHYPER در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +0.16% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Midas mHYPER (MHYPER)

$ 264.98M
--
$ 265.01M
252.96M
252,986,691.7795289
ارزش بازار فعلی Midas mHYPER برابر است با $ 264.98M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MHYPER برابر است با 252.96M، و عرضه کل آن 252986691.7795289 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 265.01M است.

تاریخچه قیمت Midas mHYPER (MHYPER) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Midas mHYPER به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mHYPER به USD به میزان $ +0.0139229944 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mHYPER به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mHYPER به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0.00.00%
30 روز$ +0.0139229944+1.33%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Midas mHYPERMHYPER چیست

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Midas mHYPER (USD)

ارزش Midas mHYPER (MHYPER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Midas mHYPER (MHYPER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Midas mHYPER را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Midas mHYPER را بررسی کنید!

MHYPER به ارزهای محلی

توکنومیکس Midas mHYPER (MHYPER)

درک، توکنومیکس Midas mHYPER (MHYPER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MHYPER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Midas mHYPER (MHYPER)

امروز Midas mHYPER (MHYPER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MHYPER به واحد USD برابر است با 1.048 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MHYPER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MHYPER نسبت به USD برابر است با $ 1.048. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Midas mHYPER چقدر است؟
ارزش بازار MHYPER برابر است با $ 264.98M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MHYPER چقدر است؟
عرضه در گردش MHYPER برابر است با 252.96M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MHYPER چقدر بوده است؟
MHYPER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.048 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MHYPER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MHYPER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.024 USD رسید.
حجم معاملات MHYPER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MHYPER برابر است با -- USD.
آیا MHYPER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MHYPER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MHYPER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:47:12 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

