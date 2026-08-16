قیمت امروز ShMonad

قیمت لحظه‌ ای ShMonad (SHMON) در حال حاضر برابر با $ 0.03337869 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHMON به USD برابر با $ 0.03337869 برای هر SHMON می‌ باشد.

توکن ShMonad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,949,902 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 238.17M SHMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHMON در بازه‌ ای بین $ 0.03321185 (حداقل) و $ 0.03385387 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.069732 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02442519 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHMON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -0.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 258.38 رسیده است.

اطلاعات بازار ShMonad (SHMON)

ارزش بازار $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M حجم (24 ساعته) $ 258.38$ 258.38 $ 258.38 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M سرمایه در گردش 238.17M 238.17M 238.17M عرضه کل 238,172,360.9495446 238,172,360.9495446 238,172,360.9495446

ارزش بازار فعلی ShMonad برابر است با $ 7.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 258.38. عرضه در گردش SHMON برابر است با 238.17M، و عرضه کل آن 238172360.9495446 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.95M است.