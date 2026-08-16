قیمت امروز Mu Digital muBOND

قیمت لحظه‌ ای Mu Digital muBOND (MUBOND) در حال حاضر برابر با $ 0.996783 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MUBOND به USD برابر با $ 0.996783 برای هر MUBOND می‌ باشد.

توکن Mu Digital muBOND در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 924,163 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 927.15K MUBOND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MUBOND در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.054 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.446827 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MUBOND طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.74K رسیده است.

اطلاعات بازار Mu Digital muBOND (MUBOND)

ارزش بازار $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K حجم (24 ساعته) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K سرمایه در گردش 927.15K 927.15K 927.15K عرضه کل 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

ارزش بازار فعلی Mu Digital muBOND برابر است با $ 924.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.74K. عرضه در گردش MUBOND برابر است با 927.15K، و عرضه کل آن 927145.5959999999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 924.16K است.