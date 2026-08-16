قیمت امروز earnAUSD

قیمت لحظه‌ ای earnAUSD (EARNAUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.01 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EARNAUSD به USD برابر با $ 1.01 برای هر EARNAUSD می‌ باشد.

توکن earnAUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,266,337 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.05M EARNAUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EARNAUSD در بازه‌ ای بین $ 1.01 (حداقل) و $ 1.011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.25 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.947866 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EARNAUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.67 رسیده است.

اطلاعات بازار earnAUSD (EARNAUSD)

ارزش بازار $ 21.27M$ 21.27M $ 21.27M حجم (24 ساعته) $ 8.67$ 8.67 $ 8.67 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.27M$ 21.27M $ 21.27M سرمایه در گردش 21.05M 21.05M 21.05M عرضه کل 21,047,037.250395 21,047,037.250395 21,047,037.250395

ارزش بازار فعلی earnAUSD برابر است با $ 21.27M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.67. عرضه در گردش EARNAUSD برابر است با 21.05M، و عرضه کل آن 21047037.250395 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.27M است.