قیمت امروز LeverUp USD

قیمت لحظه‌ ای LeverUp USD (LVUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.987984 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LVUSD به USD برابر با $ 0.987984 برای هر LVUSD می‌ باشد.

توکن LeverUp USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,384,743 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.40M LVUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LVUSD در بازه‌ ای بین $ 0.987969 (حداقل) و $ 0.992483 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.03 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.983678 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LVUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.37K رسیده است.

اطلاعات بازار LeverUp USD (LVUSD)

ارزش بازار $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M حجم (24 ساعته) $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M سرمایه در گردش 1.40M 1.40M 1.40M عرضه کل 1,401,575.584608 1,401,575.584608 1,401,575.584608

ارزش بازار فعلی LeverUp USD برابر است با $ 1.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.37K. عرضه در گردش LVUSD برابر است با 1.40M، و عرضه کل آن 1401575.584608 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.38M است.