قیمت امروز LeverUp MON

قیمت لحظه‌ ای LeverUp MON (LVMON) در حال حاضر برابر با $ 0.02083287 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LVMON به USD برابر با $ 0.02083287 برای هر LVMON می‌ باشد.

توکن LeverUp MON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,533,378 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 73.60M LVMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LVMON در بازه‌ ای بین $ 0.02062639 (حداقل) و $ 0.02099872 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03797289 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00134214 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LVMON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.63K رسیده است.

اطلاعات بازار LeverUp MON (LVMON)

ارزش بازار $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M حجم (24 ساعته) $ 2.63K$ 2.63K $ 2.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M سرمایه در گردش 73.60M 73.60M 73.60M عرضه کل 73,603,311.19321673 73,603,311.19321673 73,603,311.19321673

ارزش بازار فعلی LeverUp MON برابر است با $ 1.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.63K. عرضه در گردش LVMON برابر است با 73.60M، و عرضه کل آن 73603311.19321673 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.53M است.