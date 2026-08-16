قیمت امروز Staked Yuzu USD

قیمت لحظه‌ ای Staked Yuzu USD (SYZUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.046 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYZUSD به USD برابر با $ 1.046 برای هر SYZUSD می‌ باشد.

توکن Staked Yuzu USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,230,023 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.59M SYZUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYZUSD در بازه‌ ای بین $ 1.046 (حداقل) و $ 1.046 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.972521 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYZUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Staked Yuzu USD (SYZUSD)

ارزش بازار $ 60.23M$ 60.23M $ 60.23M حجم (24 ساعته) $ 3.69K$ 3.69K $ 3.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.23M$ 60.23M $ 60.23M سرمایه در گردش 57.59M 57.59M 57.59M عرضه کل 57,593,725.32301395 57,593,725.32301395 57,593,725.32301395

ارزش بازار فعلی Staked Yuzu USD برابر است با $ 60.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.69K. عرضه در گردش SYZUSD برابر است با 57.59M، و عرضه کل آن 57593725.32301395 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.23M است.