قیمت امروز Wrapped Neverland USDT0

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) در حال حاضر برابر با $ 0.993492 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNUSDT0 به USD برابر با $ 0.993492 برای هر WNUSDT0 می‌ باشد.

توکن Wrapped Neverland USDT0 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,073,807 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.07M WNUSDT0 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNUSDT0 در بازه‌ ای بین $ 0.993353 (حداقل) و $ 0.99367 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.21 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.931395 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNUSDT0 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 159.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0)

ارزش بازار $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M حجم (24 ساعته) $ 159.27K$ 159.27K $ 159.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M سرمایه در گردش 2.07M 2.07M 2.07M عرضه کل 2,068,960.917683 2,068,960.917683 2,068,960.917683

ارزش بازار فعلی Wrapped Neverland USDT0 برابر است با $ 2.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 159.27K. عرضه در گردش WNUSDT0 برابر است با 2.07M، و عرضه کل آن 2068960.917683 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.07M است.